اسعارها بالملايين وقوتها خارقة.. تعرف على سيارات ياسمين صبري ومحمد رمضان وتامر حسنى وحمو بيكا







تسبب خبر اقتناء الفنانة ياسمين صبرى لسيارتها الجديدة رولز رويس داون جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عن ثمن السيارة ومواصفاتها. وسنذكر ونبرز في تقرير أنواع وأسعار سيارات النجوم الفاخرة ...تسبب خبر اقتناء الفنانة ياسمين صبرى لسيارتها الجديدة رولز رويس داون جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عن ثمن السيارة ومواصفاتها.





وتداول النشطاء صورا جديدة للفنانة ياسمين صبري داخل سيارتها الجديدة رولز رويس داون فور استلامها من ميناء الإسكندرية.





وكانت السيارة رولز رويس داون ، قد بلغ ثمنها 6 ملايين و113 ألفا و 545 جنيها، إضافة إلى رسوم يتم تحصيلها ترخيص لدخول السيارة من الجمرك تقدر بـ 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها مصريًا ، ليصبح اجمالى سعر السيارة 9.8 مليون جنيه.





وتعتبر السيارة رولز رويس داون هي سيارة من فئة السيارات الكوبيه الباب واحد ، حيث تمتلك محرك سعة 12 سلندر 5600 سي سي تيربو يولد 563 حصان وينطلق من 0 الى 100 كم خلال خمس ثواني فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم في الساعة.





يأتي محمد رمضان على رأس قائمة الفنانين الذين أثاروا الجدل من خلال نشرهم لصورهم بصحبة سياراتهم الخاصة، فكان قد نشر رمضان من قبل صور له بجوار سياراته الفارهة التي يبلغ ثمنها أكثر من 7 ملايين، على حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي ومن هذه السيارات."لامبورجيني"، و"أفنتادور"، "رولز روبي جوست".

أيضا قام الفنان تامر حسني بنشر صور للسيارة السوبر لرياضية الإيطالية الشهيرة لامبورجيني مورسيلاجو"Lamborghini Mourcielago"، وتأتي السيارة بقوة محرك تصل إلى 640 حصانا، ويبلغ سعرها 5.5 مليون جنيه.



كما أثار حمو بيكا الجدل على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية. و قد ظهر حمو بيكا برفقة المغني عمر كمال في صورة على مواقع التواصل الاجتماعي أمام سيارة أودي كيو 3 2020 ذات لون برتقالي.



وتحتوي السيارة أودي كيو 3 2020 التي اقتناها حمو بيكا، على محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو بقوة 226 حصانا، وتمتلك محرك ديزل سعة لترين يولد قوة 147 حصانا حتى 187 حصانا، ويصل سعرها في الأسواق المصرية حوالي 750 ألف جنيه.





أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل على موقعيّ التواصل الإجتماعي "فيس بوك " و" انستجرام " بعد انتشار صور سيارتها الجديدة التي قدمها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة..