الداخلية: مصرع 7 عناصر خطرة في مداهمة لبؤر الإجرام بجنوب الصعيد.. صور





واستهدفت المأمورية الأولى (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) والسابق اتهامهم فى عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا (سلاح – مخدرات – شروع فى قتل) حيث حاولوا الهروب بمجرد إقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية ، وبتعامل القوات معهم فى تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم ،حيث عُثر بداخل السيارة على (عدد 4 بنادق آلية - وكميات كبيرة من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر "25 كيلو جرام").

كما استهدفت المأمورية الثانية تشكيل من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجرى داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو ، تُتخذ مركزًا لبيع المواد المخدرة ، والذى حال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها حيث تعاملت معهم القوات بالمثل ، وأسفر التعامل عن مصرع (3من العناصر الخطرة)، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق نارى بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى ، وعُثر بموقع التعامل على (عدد 3 بنادق آلية - فرد خرطوش - بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية - وكمية من مخدر الحشيش - وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر حوالى "15 كيلو" وكذا ميزان يستخدم فى الإتجار بالمواد المخدرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.



