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حوادث

الداخلية: مصرع 7 عناصر خطرة في مداهمة لبؤر الإجرام بجنوب الصعيد.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
وزير الداخلية
وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، أنه إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية الخطرة من تجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية ، والمحكوم عليهم الهاربين قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمشاركة قطاعى الأمن المركزى ومكافحة المخدرات ومديرية أمن أسوان بتحديد أماكن وبؤر تواجد عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة إدفو ،حيث تم إعداد مأموريتين فى توقيت متزامن.

واستهدفت المأمورية الأولى (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) والسابق اتهامهم فى عدة قضايا جنائية أبرزها قضايا (سلاح – مخدرات – شروع فى قتل) حيث حاولوا الهروب بمجرد إقتراب القوات مستقلين سيارة ربع نقل تجاه إحدى المناطق الجبلية المتاخمة تحت ساتر إطلاق الأعيرة النارية ، وبتعامل القوات معهم فى تبادل لإطلاق النيران نتج عنه مصرعهم ،حيث عُثر بداخل السيارة على (عدد 4 بنادق آلية - وكميات كبيرة من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر "25 كيلو جرام").
   
 كما استهدفت المأمورية الثانية تشكيل من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أثناء تواجدهم بغرفة مُشيدة من الطوب الحجرى داخل إحدى زراعات القصب بمنطقة مركز إدفو ، تُتخذ مركزًا لبيع المواد المخدرة ، والذى حال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها حيث تعاملت معهم القوات بالمثل ، وأسفر التعامل عن مصرع (3من العناصر الخطرة)، وإصابة أحد ضباط المأمورية بطلق نارى بالذراع الأيمن وبالساق اليسرى ، وعُثر بموقع التعامل على (عدد 3 بنادق آلية - فرد خرطوش - بالإضافة إلى كمية كبيرة من الطلقات النارية - وكمية من مخدر الحشيش - وكمية كبيرة من نبات البانجو المخدر حوالى "15 كيلو" وكذا ميزان يستخدم فى الإتجار بالمواد المخدرة).
  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

الداخلية: مصرع 7 عناصر خطرة في مداهمة لبؤر الإجرام بجنوب الصعيد.. صور
الداخلية: مصرع 7 عناصر خطرة في مداهمة لبؤر الإجرام بجنوب الصعيد.. صور
الداخلية: مصرع 7 عناصر خطرة في مداهمة لبؤر الإجرام بجنوب الصعيد.. صور
الداخلية: مصرع 7 عناصر خطرة في مداهمة لبؤر الإجرام بجنوب الصعيد.. صور
الداخلية: مصرع 7 عناصر خطرة في مداهمة لبؤر الإجرام بجنوب الصعيد.. صور
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