بالأطفال والورود.. مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي في العراق

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، مراسم استقبال الرئيس الفرنسي بالعراق، و يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، زيارة رسمية إلى بغداد، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم جهود العراق في الحرب على الإرهاب، ومجابهة فيروس كورونا.





وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت، مساء الثلاثاء إنّه سيزور، الأربعاء العراق حيث سيطلق، بالتعاون مع الأمم المتّحدة، مبادرة لدعم "مسيرة السيادة" في هذا البلد.





وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته للبنان، الثانية في غضون أقلّ من شهر، "أؤكّد لكم أنّني سأكون غدًا صباحًا في العراق لكي أطلق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مبادرة لدعم مسيرة السيادة" في هذا البلد.