الأموال العامة تضبط ٦ قضايا خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا (نصب وإحتيال على المواطنين- ترويج عملة وطنية- تحويلات مالية غير مشروعة- تسوق شبكى- سوق مال- كسب غير مشروع) مُتهم فيها عدد (11) شخص.. ضُبط فيها مستنديًا قرابة (10مليون جنيه – 88 ألف دولار – 198 ألف ريال سعودى).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.



