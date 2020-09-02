AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأموال العامة تضبط ٦ قضايا خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:11 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا (نصب وإحتيال على المواطنين- ترويج عملة وطنية- تحويلات مالية غير مشروعة- تسوق شبكى- سوق مال- كسب غير مشروع) مُتهم فيها عدد (11) شخص.. ضُبط فيها مستنديًا قرابة (10مليون جنيه – 88 ألف دولار – 198 ألف ريال سعودى).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإجمالي 1.5 مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط ٣ قضايا نصب وكسب غير مشروع

الأموال العامة تضبط 4 قضايا بقيمة 2.5 مليون جنيه

خلال 24 ساعة.. الأموال العامة تضبط ٣ قضايا بقيمة ٤٥ مليون جنيه

بقيمة ١١ مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط ٥ قضايا تحويلات مالية وتجارة عملة خلال 48 ساعة

نصب واحتيال بقيمة نصف مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط ٤ قضايا خلال ٢٤ ساعة

بقيمة 8 ملايين جنيه.. الأموال العامة تضبط 3 قضايا خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

ترشيح السيسي وسلفا كير والبرهان لجائزة نوبل بعد توقيعهم اتفاقا للسلام في السودان

الأهلي يخوض مرانًا قويًا استعدادًا لمواجهة دجلة

تورط في التزاوج مع 8 إناث.. تمساح يحمل المئات من صغاره فوق رأسه | صور

أمين الفتوى يكشف عن علامة تدل على رضا الله عن العبد

بأمر المحافظ.. تحويل الموظفين المتواطئين في البناء المخالف بالجيزة للنيابة العسكرية

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم .. والطقس رطب في القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. انطلاق بيجو 3008 موديل 2021 بتحديثات منتصف العمر.. صور

قبل الكشف عنها رسميا.. تسريب أول صور لـ سكودا اينياك 2021 الكهربائية

التفوق يولد من رحم المعاناة.. "طبلية" سر تفوق ندى في الثانوية الزراعية بكفر الشيخ