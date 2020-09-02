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محافظات

تشغيل 50 مخبزا بلديا و3 محطات تموين سيارات خلال العام الحالي بالشرقية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:10 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية التموين خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتي سبتمبر 2020 في إحكام الرقابة والسيطرة على المخابز والمنشآت التجارية والأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكذلك دورها البارز في تجهيز الصوامع والشون لاستقبال كميات القمح الموردة هذا العام حيث استطاعت المحافظة الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية هذا العام.


أوضح المحافظ أن المديرية قامت بوضع خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنيه لمواجهه جائحة كورونا والتى تعرضت لها البلاد مؤخرًا حيث استطاعت السيطرة على التلاعب في الأسعار ومواجهة جشع بعض التجار والتأكد من توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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ومن جانبها أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أنه خلال الفترة من سبتمبر2019 حتى 1سبتمبر2020  شهد قطاع التموين بمحافظة الشرقية تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتي من دورها تقديم افضل الخدمات للمواطنين ومنها إنشاء صومعه صان الحجر البحرية بمركز الحسينية بتكلفة 215 مليون جنيه بعدد 12 خليه بسعه تخزينية 60 الف طن وعلى مساحة 15 فدانا وتم تشغيل الصومعة لاستلام القمح المحلي موسم 2020 اعتبارا من 15/4/2020.


كما أنه جار إنشاء صومعة الغلال بناحية الكسارة بمركز الحسينية بتكلفة 300 مليون جنيه بعدد 18 خلايا بسعة تخزينية 6 آلاف طن لكل خلية بإجمالى 90 ألف طن على مساحة 12 فدان وبنسبة تنفيذ 95% لخدمة مركز الحسينية والعديد من المراكز والمدن المجاورة.


أضافت وكيلة الوزارة أن المديرية قامت بمنح التصاريح والموافقات القانونية والإدارية لعدد من المواطنين حيث تم تشغيل عدد 50 مخبز بلدى بنطاق المحافظة و 200 تاجر تموينى تابع لمشروع جمعيتى بالإضافة إلى تشغيل 3 سيارات تابعة لمشروع شباب الخريجين لتوزيع اسطوانات البوتاجاز وتشغيل عدد 3 محطة تموين سيارات كما تم الانتهاء من تطوير عدد 21 مكتب تموينى لتصبح مراكز الخدمة مطورة تيسيرًا على المواطنين لسرعة إنهاء طلباتهم واحتياجاتهم اليومية.

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