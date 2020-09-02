مخدرات بمليون و٨٣٠ ألف جنيه.. ضبط ١٧٠ طربة حشيش وأقراص مخدرة فى حملات بالإسكندرية والإسماعيلية.. صور

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (170) طربة من مخدر الحشيش و(8000) قرص مخدر بحوزة خمسة من العناصر الإجرامية بالإسكندرية والإسماعيلية.





حيث تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظتى (الإسكندرية ، الإسماعيلية ) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسكندرية والإسماعيلية تم استهدافهم وضبطهم حيث تم ضبط ( عاطلين – مقيمان بالإسكندرية – لها معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية وبحوزتهما (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام ، و 8000 قرص مخدر ، مبلغ مالى،و 2 هاتف محمول ).





و ضبط ( 3 عاطلين – مقيمين بالإسماعيلية – لإثنين منهم معلومات جنائية) حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة التل الكبير وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول ).





وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم واستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج.





وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون و830 ألف جنيه).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.