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محافظات

محافظ الفيوم: لدينا مقومات سياحية وأثرية تجعلنا من أهم مناطق الجذب السياحي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وايمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، متحف كوم أوشيم والمنطقة المحيطة به، وكذا معبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق، في إطار خطة الدولة لعودة الحياة لطبيعتها واستئناف فتح المواقع السياحية والأثرية أمام الزائرين، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا، بحضور سيد الشورة مدير عام آثار منطقة الفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد متحف آثار كوم أوشيم الذي يضم 313 قطعة أثرية تمثل كافة العصور بداية من العصر الفرعوني ثم اليوناني والروماني والقبطي والإسلامي، ويشتمل المتحف علي قاعتين للعرض احداهما تضم آثار الحياة اليومية، والأخري للجانب الجنائزي علي مساحة 380م2، بجانب تفقد المنطقة المحيطة.

وأشار محافظ الفيوم، خلال الزيارة إلى أن المحافظة تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأول في المجالين السياحي والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحي المهمة، لافتًا إلى أن المحافظة تمتلك الكثير من المواقع الأثرية بجانب متحف كوم أوشيم مثل منطقة أم البريجات الأثرية ومدينة ماضى وقصر قارون والدير المنحوت ووادى الحيتان وكيمان فارس وغيرها من الأماكن، فضلًا عن المحميات ممثلة في بحيرتي قارون والريان، وجبلي المدورة.

وأكد محافظ الفيوم ، على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتطبيق ضوابط السلامة الصحية ووسائل الحماية الشخصية، للتصدى للعدوى بفيروس كورنا، خلال زيارة المواقع السياحية التى تم اعادة فتحها أمام الزائرين عقب غلقها لأكثر من خمسة أشهر، متمنيًا أن تشهد المحافظة موسم سياحي جيد.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة طامية برفع كفاءة منطقة الخدمات بمتحف كوم اوشيم وتكثيف أعمال النظافة، لافتًا إلى أهمية تطوير وتأهيل ومتابعة تلك المواقع من قبل مسئولي الآثار والسياحة بالمحافظة، والعمل على الترويج الجيد لهذه المقومات السياحية والأثرية مما يعود بالنفع على المحافظة.

وأوضح أنه التقى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس لمتابعة فتح المحميات الطبيعية بالإقليم أمام الزائرين، والتواصل مع كافة الجهات المعنية لإعادة الفيوم للخريطة السياحية على المستوين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال خطة تطوير شاملة لمختلف المواقع السياحية والأثرية، ومنها منطقة السواقي بميدان قارون داخل مدينة الفيوم، لافتًا إلى أنه تم من الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لتطوير الميدان الذى يعد أحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة، مع الاحتفاظ بالشكل الحضاري والجمالي للمنطقة.

وأضاف أن الجولة شملت تفقد معبد قصر قارون بمركز يوسف الصديق، وتضمنت منطقة قدس الأقداس التى تتعامد عليها الشمس بالمعبد، صبيحة يوم 21 ديسمبر من كل عام، وعدد من الغرف فضلًا عن المنطقة المحيطة.

ولفت إلى أن المحافظ وجه بإعداد دراسة بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار لانشاء مركز للزوار أمام المعبد، ومنطقة خدمات، وكذا استخدام المكان الجاذب لتنظيم عدد من الأحداث والفعاليات السياحية، وإقامة العديد من المسابقات بالموقع خاصة الرياضية، وكذا استقبال الفعاليات الثقافية والترفيهية بالمنطقة.

ومن جهتها، أشارت مساعد وزير السياحة والآثار، إلى أن متابعة وتفقد المواقع الأثرية يأتي ضمن خطة الدولة للترويج لمختلف المناطق السياحية والأثرية بمختلف محافظات الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، عقب فتح تلك المواقع أمام الزائرين بعد انحسار عدد المصابين بفيروس كورونا، لافتة إلى أن إعادة فتح تلك المواقع يعد رسالة قوية في التكامل بين مختلف الجهات، وقدرة الدولة المصرية لتخطي الأزمات ومواجهة التحديات.

وأكدت مساعد وزير السياحة والاثار على العمل الميداني لتطوير وتأهيل كافة المواقع الأثرية علي مستوي الجمهورية، والعمل علي الإستغلال الأمثل لها، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالسياحة الداخلية والترويج لسياحة اليوم الواحد، والعمل على استغلال القرب المكاني لإقليم الفيوم من القاهرة واستغلال تلك الميزة النسبية، بجانب المميزات الأخرى التى تتمتع بها المحافظة للنهوض.
محافظ الفيوم: لدينا مقومات سياحية وأثرية تجعلنا من أهم مناطق الجذب السياحي
محافظ الفيوم: لدينا مقومات سياحية وأثرية تجعلنا من أهم مناطق الجذب السياحي
محافظ الفيوم: لدينا مقومات سياحية وأثرية تجعلنا من أهم مناطق الجذب السياحي
محافظ الفيوم: لدينا مقومات سياحية وأثرية تجعلنا من أهم مناطق الجذب السياحي
محافظ الفيوم: لدينا مقومات سياحية وأثرية تجعلنا من أهم مناطق الجذب السياحي
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