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اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، على انخفاض مؤشر السوق العام 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 53ر5321 نقطة بنسبة تراجع بلغت 1ر0 % .

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر386 مليون سهم تمت عبر 11901 صفقة نقدية بقيمة بلغت 3ر35 مليون دينار كويتي، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4227 نقطة بنسبة صعود بلغت 33ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر335 مليون سهم تمت عبر 8693 صفقة نقدية بقيمة 9ر14 مليون دينار .

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وانخفض مؤشر السوق الأول 7ر14 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5874 نقطة بنسبة هبوط بلغت 25ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر51 مليون سهم تمت عبر 3208 صفقات بقيمة 4ر20 مليون دينار .

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 7ر20 نقطة ليبلغ مستوى 78ر4237 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر297 مليون سهم تمت عبر 6904 صفقات نقدية بقيمة 9ر12 مليون دينار .
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