AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الطرق الكاملة.. تسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق قراءتى

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 04:00 م
تسجيل قراءات عدادات
تسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق قراءتى
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.


وقالت الشركة إن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.


اقرأ أيضا:


وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:
https://play.google.com/store/apps/details


ولأنظمة IOS والآيفون من خلال الرابط التالي:
https://apps.apple.com/…/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8…/id1518978525


فى سياق متصل، كانت الشركة أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس شركة مياه الشرب بالغربية يناشد المواطنين لاستخدام تطبيق "قراءتي" لتسجيل الاستهلاك.. صور

القابضة للمياه تطلق البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات المياه والصرف الصحي

"القابضة للمياه" تطلق البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات المياه والصرف الصحي

الشركة القابضة لمياة الشرب تدعو المواطنين لتسجيل قراءة العداد من خلال تطبيق قراءتي

سجل قراءة عداد المياه بنفسك عبر تطبيق مجاني

مياه المنيا: خطة متكاملة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة لحل مشكلة القراءات

ترشيحاتنا

المتهم بذبح والد حبيبته أمام المسجد: رفض يجوزهالي واستقل بشغلي

صدى البلد يكشف موقف الهوني من الزمالك ووساطة ساسي

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

هجوم مروع .. وفاة رجل باستخدام مرآة سيارة مكسورة | صور

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

AdvertisementS

أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية فهل أترك الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يرد

من حمام السباحة.. كيف تجاهل شريف إكرامى أنباء حذف صوره من الأهلي

"لقينا بيشوي ومنة عبدالعزيز عريانين".. قبل الجلسة | ماذا حدث في فندق الهرم

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

هتك عرض 3 فتيات وتحرش .. النائب العام: إحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى الجنايات

خالد الغندور على فيسبوك: تدخلوا لإنقاذ مؤمن زكريا بأقصى سرعة

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

اليوم البدء في صرف 7 سلع جديدة من التموين.. تعرف عليها

قانون التأمينات الجديد.. صرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 أشهر.. تفاصيل

الكشف عن موعد ظهور رمضان صبحى بـ تيشيرت بيراميدز

وزير النقل يشهد توقيع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو.. ويؤكد ستقدم خدمات تضاهي أوروبا

على متن 170 رحلة جوية.. مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 14 ألف راكب اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف تطور إطلالات بوسي منذ بدايتها

زلموكة وتمساحة وعيون وشبح وخنزيرة.. أسعار أشهر 5 سيارات مرسيدس مستعملة في مصر.. صور

بملابس جريئة.. دومينيك حوراني بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد