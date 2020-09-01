الطرق الكاملة.. تسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق قراءتى

دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.









وقالت الشركة إن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.









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وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details









ولأنظمة IOS والآيفون من خلال الرابط التالي:

https://apps.apple.com/…/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8…/id1518978525









فى سياق متصل، كانت الشركة أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.