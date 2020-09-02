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مرأة

دراسة تحذر الرجال: استخدام الهاتف والكمبيوتر ليلًا يضعف الحيوانات المنوية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:57 م
خطورة استخدام الهاتف
خطورة استخدام الهاتف قبل النوم
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رشا عوني
أكدت دراسة أمريكية جديدة أن استخدام الرجال للهواتف والحواسيب ليلًا يؤثر سلبًا على جودة الحيوانات المنوية، مما يهدد خصوبة الرجال، وذلك بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.


وأصدرت الأكاديمية الأمريكية لطب النوم هذه الدراسة الحديثة، والتي أكدت أن ضعف الحيوانات المنوية عند الرجال له علاقة وثيقة باستخدام الكمبيوتر والهاتف ليلًا، خاصة قبل النوم.
 

وقال اميت جرين، الباحث الرئيسي في الدراسة: "إن استخدام الهواتف الذكية في المساء، والأجهزة اللوحية بعد النوم، واستخدام التليفزيون في المساء، كلها مرتبطة بانخفاض جودة الحيوانات المنوية".


وأضاف جرين: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تكشف عن هذه النوع من الارتباط بين جودة الحيوانات المنوية ووقت التعرض للضوء المنبعث من الوسائط الرقمية، خاصة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، في المساء وبعد النوم".


وكشفت نتائج الدراسة أن الرجال الذين يستخدمون الأجهزة الباعثة للضوء، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، في الليل وقبل النوم، كانت لديهم الحيوانات المنوية أقل نشاطا وحركة.


كما أكد الباحثون القائمون على الدراسة أن هناك علاقة أيضا بين النوم وجودة الحيوانات المنوية، حيث أوضحت النتائج أن الرجال المشاركين في الدراسة الذين ناموا لفترة أطول كانت الحيوانات المنوية لديهم عددها أكبرها وحركتها نشطة، مقارنة بالذين لم يحصلوا على قسط كاف من النوم.
 

وفي الوقت نفسه، وجدت الدراسة، أن الرجال الذين شعروا بنعاس أكبر، كان لديهم نوعية رديئة من الحيوانات المنوية.
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