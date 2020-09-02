4 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء

تراجعت اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2020، بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا 858 جنيها للجرام .

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة 980.55 جنيه

سجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 858 جنيها

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وبلغ جرام الذهب عيار 18 جنيها للجرام 735.40 جنيه





وسجل سعر الجنيه الذهب 6864جنيها.





وسجل السعر العالمى للذهب 1958 دولار للأوقية.







وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

