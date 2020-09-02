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رياضة

تفاصيل أزمة كهربا مع محمد الشناوي وسيد عبد الحفيظ.. والأهلي يغرمه مليون جنيه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة التفاصيل الكاملة لأزمة محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق التي جرت قبل مران الفريق اليوم.

وقالت المصادر أن محمود كهربا ظهر بصورة غريبة قبل المران اليوم أشبه بالنفخة كما وصفه أحد اللاعبين حيث كان دائم الهزار والمداعبات ولكن محمد الشناوي طالبه بالهدوء وعدم الخروج عن النص في الهزار مع أحد اللاعبين فرد كهربا بصورة سيئة فتطور الأمر بين الثنائي مما أدى إلى محاولة اللاعب التعدي علي الحارس بالأيدي ولكن تحلي الشناوي بالهدوء التام.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكن وصل إلى المران الذي جاء مشحون الأجواء وسط ترقب من جميع اللاعبين لما سيحدث مع كهربا خاصة أن هناك حالة استياء من اللاعب في ظل تجاوزه المستمر طوال الفترة الماضية .

وعقب المران قرر سيد عبدالحفيظ استدعاء كهربا لمعرفة أسباب ما حدث ولكن اللاعب رد بأسلوب مبالغ فيه وتجاوز غير مقبول تجاه منصب مدير الكرة لدرجة أنه قال نصًا:" أنا ضحيت عشان أجي واتحملت كتير أوي وفي الآخر بتعملوا معايا كده"، وغادر المكان بعد أن وجه بعض الكلمات لمدير الكرة.

الواقعة تم تسريبها كاملة لوسائل الإعلام ما تسبب في غضب اللاعبين حول من يقف وراء ذلك وكيف يخرج شئ داخل الجدران المغلقة وبعض الأمور حدث في غرفة مدير الكرة بين اللاعب وعبدالحفيظ فقط، تشاور عبدالحفيظ مع محمود الخطيب رئيس النادي وتم الاستقرار على العقوبة.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى أمس باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة وادي دجلة بالدوري

 وقال الأهلي إن محمود كهربا بعد الإنتهاء من المران والوصول إلي منزله قرر العودة الي مقر النادي الأهلي وقدم إعتذارا لسيد عبدالحفيظ ومحمد الشناوي حارس المرمي علي ما بدر منه تجاههم في حضور وليد سليمان قائد الفريق .

وأضاف أن اللاعب اكد  إحترامه لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين، 





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