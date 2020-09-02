المسجد له رسالة حضارية.. أمين الفتوى يعلق على جهود الدولة في مواجهة التعديات

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن مصر نموذج مشرف للتدين وتقدم نموذج بناء حضاري للمساجد، لافتًا إلى ان المسجد وسيلة لعبادة الله، وتعمير الارض وملء أرجائها باسم الله سبحانه وتعالى.





وأضاف الدكتور خالد عمران، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن الله سبحانه وتعالي نهى عن بناء بيوته على أراضي غير مستحقة لاصحابها او اراضي مخالفة وتعدي على حقوق الدولة او حتى بتخريب ارض زراعية، فهذا الأمر لا يحبه الله في تعمير بيوته.





واوضح ان الدولة تقوم ببناء الكثير من دور العبادة ولكن في مكانها الصحيح والتي تليق بالمساجد مساحات تتسع للمصلين، مؤكدا انه لا بد من توعية من يروج الاشاعات ومن يريد زعزعة استقرارنا ومن حركة التعمير التي تقوم بها الدولة.





واضاف ان كل الجوامع والمساجد الكبرى رسائل حضارية وهي لتعمير الدنيا من حولها، ولكن على أسس صحيحة وواضحة.