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محافظات

لجهودهم في مواجهة كورونا.. محافظ الشرقية يكرم الأطقم الطبية والفنية والعاملين بالمستشفيات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:40 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كرم الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية الأطقم الطبية والفنية والعاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي وهيئة الإسعاف لجهودهم المخلصة ولأدائهم المتميز  في مكافحة فيروس كورونا المستجد والتي تعرضت له البلاد مؤخرًا ، وذلك بمنحهم دروع و ميداليات تميز وشهادات تقدير.


وحضر التكريم كلا من الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق و الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات. والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد.


وأكد محافظ الشرقية أن أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي هم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن، مشيرًا إلى أن الأطباء وهيئة التمريض يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنسانى تجاه وطنهم لافتًا إلى أنهم قدموا ملحمه وطنية في الإخلاص ومواجهة جائحة  كورونا وتوفير اوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين.


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وقدم المحافظ الشكر والإمتنان لجميع العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة ، مؤكدًا أنهم ملائكة الرحمة وفرسان المرحلة للعبور بالوطن من تلك الجائحة التي تمر بها البلاد ، مشددًا على ضرورة الإستمرار في إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة الفيروس ، والحد من التجمعات ، والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة، وإتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.


كما كرم المحافظ كلٍ من الدكتور رمضان نافع مستشار ئيس الجامعة للمسشفيات ، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية طب جامعة الزقازيق ورئيس مجلس إداره المستشفيات والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقزيق ، والدكتور جمال سلامة مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور عبد الكريم العراقي مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي، والدكتور إيهاب عبد المنعم مدير عام إقليم القناة لهيئة الإسعاف ، والدكتور أحمد علي مدير إسعاف الشرقية.


وشمل التكريم أيضا، الدكتور أحمد ثابت مدير مستشفى الحميات بمديرية الشئون الصحية والدكتور أحمد حسن مدير مستشفى الصدر بمديرية الشئون الصحية والدكتور رضا الديب مدير مستشفى المبرة ، و الدكتوره سحر خليل مدير المعمل المشترك، والدكتورة غادة شويخ مديرة إدارة المعامل، والدكتور محمد العتال / المعامل المشتركة، والدكتور محمد حبيب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر والدكتور إيهاب جودة أمين صندوق الهلال الأحمر، ومحمد كمال حجاجي مدير مديرية التضامن الإجتماعي، والدكتور  شريف مكين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية لهيئة الإسعاف.


ووجه المحافظ للمكرمين الشكر والتقدير بوصفهم شركاء في نجاح منظومة العمل والتغلب على جائحة كورونا وتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمواطنين من أبناء المحافظة .


كما وجه محافظ الشرقية الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي لدعمهم للقطاع الصحي والتطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الحكومة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


وحرص المحافظ على إلتقاط صور تذكارية مع العاملين بمستشفيات جامعة الزقازيق ومديرية الشئون الصحية وفرع هيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي وهيئة الإسعاف.


من جانبهم أعرب المكرمون عن سعادتهم البالغة لإستقبال المحافظ لهم اليوم وتكريمهم بحضور رئيس الجامعة والقيادات التنفيذية، مؤكدين على بذل المزيد من العمل للنهوض بالقطاع الصحى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

لجهودهم في مواجهة كورونا.. محافظ الشرقية يكرم الأطقم الطبية والفنية والعاملين بالمستشفيات
لجهودهم في مواجهة كورونا.. محافظ الشرقية يكرم الأطقم الطبية والفنية والعاملين بالمستشفيات
لجهودهم في مواجهة كورونا.. محافظ الشرقية يكرم الأطقم الطبية والفنية والعاملين بالمستشفيات
لجهودهم في مواجهة كورونا.. محافظ الشرقية يكرم الأطقم الطبية والفنية والعاملين بالمستشفيات
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