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منوعات

بطل العالم في الملاكمة ينقذ سيدة من الموت.. فيديو وصور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:01 م
بطل العالم السابق
بطل العالم السابق للملاكمة ينقذ سيدة من الموت
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أماني إبراهيم
موقف مؤثر قام به بطل العالم السابق في الملاكمة، الذي تم تصويره أمس وهو ينقذ سيدة من الموت بعدما صدمتها سيارة في العاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تعاون أسطورة الملاكمة كريس يوباتك وصديقه ديفيد هاي في إنقاذ السيدة التي صدمتها السيارة، ولم يتردد في مساعدتها عندما صدمتها سيارة مرسيدس.

قال يونابك صاحب الـ 54 عاما إن ما قام به واجب مدني، وأن أي شخص في نفس موقفه كان سيتصرف بنفس الطريقة، وقال: "لقد قمت أنا وصديقي بواجبنا"، متمنيا لها الشفاء العاجل.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول على الإنترنت، لحظة اقترابهما من السيدة المصابة ومساعدتها، وحاولا فتح هاتفها للاتصال بأيا من أقاربها، وبالفعل حضر أحدهم في وقت لاحق.

لم يتضح بعد من هو المسئول عن هذا الحادث، ومن المعتقد أن سيارة شرطة هي المتطورة في الاصطدام بها بهذا الشكل، ووصف بطل العالم في الملاكمة لحظة مساعدتها بأنها كانت خائفة وتتألم بعدما دهستها عجلات السيارة وتركها المسئول عن الحادث في مكانها.

بطل العالم في الملاكمة ينقذ سيدة من الموت.. فيديو وصور
بطل العالم في الملاكمة ينقذ سيدة من الموت.. فيديو وصور
بطل العالم في الملاكمة ينقذ سيدة من الموت.. فيديو وصور
بطل العالم في الملاكمة ينقذ سيدة من الموت.. فيديو وصور
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