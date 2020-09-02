الجيزة تضرب بيد من حديد.. المحافظ يعلن بدء أكبر حملة إزالات .. ومدير الأمن: تنسيق الجهود أوقف نزيف التعديات على الأراضي الزراعية

- محافظ الجيزة يعلن بدء أكبر حملة إزالات:

مش هنسيب مخالف

- ضبط كافة مخالفات البناء الجديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية

- رصد 52 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية وإزلة 28 ألفا منها

- مدير أمن الجيزة:

تنسيق الجهود أوقف نزيف التعديات على الأراضي الزراعية





أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه من غير المقبول ترك أى مخالفة بناء جديدة تحت أى مسمى وفي حال وجود ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين فى أعمالهم مشددا على ضبط أى مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية.





وأعلن محافظ الجيزة خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور اللواء طارق مرزوق مدير امن الجيزة وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة، على البدء فى تنفيذ أكبر حملات لإزاله العقارات المخالفه والتى لم يتقدم اصحابها للتصالح بشأنها قائلا: " مش هنسيب مخالف " لافتا الى ان مواجهه المبانى المخالفه والتى تتمدد بشكل عشوائي امر اصبح وجوبيًا لا تراجع فيه.





وأوضح محافظ الجيزة أن تلك المواجهة الحاسمة تتعلق بالأمن القومى والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب او صرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق مشيرًا انه فى حال السعي نحو إنشاء محطة مياه جديدة لخدمة التمدد العمراني غير المدروس تصل تكلفتها لأكثر من مليار جنيه.





وأشار إلى أن تلك المخالفات تحتم على الجميع تحمل مسئولياته ووقوف المواطن بجانب الدوله ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جوده الخدمة المقدمة لباقي العقارات.





كما أعلن محافظ الجيزة، انه تم رصد قرابة 52 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس الماضي بمساحة تبلغ 1883 فدانا.





وأوضح محافظ الجيزة في بيان، الأربعاء، أنه تمت إزالة حوالي 28 ألف حالة تعد منها حتى الآن، ومتبق 24 ألف حالة تعدٍ بمساحة تصل إلى 830 فدانا سيتم التعامل الحازم معها بدءًا من اليوم.





من ناحية أخرى كلف محافظ الجيزة كلا من إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، بإعادة النظر وتقييم الأداء لكل رؤساء الوحدات المحلية.





وشدد محافظ الجيزة بضرورة فحص حجم التعديات التي تمت في عهدهم ونسب الإزالات التى تم تنفيذها لتلك المخالفات.





وقرر محافظ الجيزة عدم تكليف أي رئيس وحده محلية بدائرة محل سكنه تأكيدا على مبدء الشفافية والنزاهة.





وأكدت محافظة الجيزة أن هذا القرار يأتي في إطار خطة المحافظة لضبط العمل داخل الوحدات المحلية، ووقف أي سبيل المخالفات داخل المحافظة.





بينما أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ان تنسيق الجهود خلال الـ3 أشهر الماضية لمواجهة البناء المخالف في نطاق محافظة الجيزة ساهم بشكل كبير فى مواجهه مخالفات البناء وايقاف نزيف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.





وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة، على التعاون الكامل والتنسيق مع محافظة الجيزة لتنفيذ حملات الإزالة وفرض هيبة الدولة.