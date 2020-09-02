محافظ الفيوم يوجه بتوحيد الجهود استعدادًا لموسم السياحة

بعد تفقد عدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اجتماعا، بالديوان العام، مع إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المواقع الاثرية والمتاحف، لبحث أليات تطوير المنطقة المحيطة بمتحف كوم أوشيم، وتنشيط حركة السياحة بالمحافظة خلال الفترة القادمة.
حضر الاجتماع سيد الشورة مدير عام اثار منطقة الفيوم، والدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية، وأحمد شوقي مدير إدارة السياحة بالديوان العام، و رامي النمر مدير المشروعات الترويجية بوزارة الشباب والرياضة، وممثل عن جهاز تنشيط السياحة.
وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أن محافظة الفيوم تمتلك من المقومات السياحية والأثرية والبيئية ما يجعلها في مصاف المحافظات الأولى في المجالين السياحي والأثري، ويؤهلها لأن تكون من مناطق الجذب السياحي المتميزة، لافتًا الى التنسيق خلال الفترة القادمة لتنظيم وإفتتاح عدد من البطولات والأحداث الرياضية المحلية والدولية ببعض المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.
ووجه المحافظ خلال اللقاء بتوحيد الجهود بين الجهات المعنية بالسياحة والأثار والبيئة بالإضافة الى الشباب والرياضة والمحافظة، استعدادًا لموسم السياحة في الفيوم خلال الفترة القادمة، فضلًا عن أليات تطوير متحف كوم أوشيم والمنطقة المحيطة به، وإعداد خرائط إرشادية بالمناطق السياحية والأثرية للزائرين.
وأشار المحافظ، إلى أن محافظة الفيوم تتميز بالصناعات اليدوية والحرفية وصناعة الفخار والخزف، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض والإرتقاء بتلك الصناعات التى تجسد تراث الفيوم، وأهمية التسويق ودوره فى النهوض بهذه الصناعات من خلال اقامة معارض خارج وداخل الفيوم.
ووجه المحافظ، بضرورة مشاركة القرى التي تشتهر بالصناعات اليدوية والحرفية، في المعارض والمتاحف التابعة لوزارة السياحة والاثار، بالإضافة الى المهرجانات لما لها من دور كبير فى تنشيط وترويج حركة السياحة، مع إعداد حملة دعائية للمناطق السياحية والأثارية بالمحافظة.