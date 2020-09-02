الحكومة تعلن بشرى لأهالي مدن الحمام والعلمين والضبعة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة مطروح، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، في إجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح.





استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الى عدد من المطالب التي عرضها اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فيما يتعلق بمشروعات المحافظة واحتياجاتها، وأصدر توجيهاته بشأن عدد من هذه المطالب والاحتياجات، حيث وجه مدبولي بضغط مدة تنفيذ طريق مطروح / سيوة، نظرًا لأهميته القصوى لأبناء المحافظة وزوارها، ليتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.





ووافق رئيس الوزراء على مطلب يتعلق بإدراج مدن الحمام والعلمين والضبعة، ضمن منظومة توصيل شبكة الغاز الطبيعي نظرًا لكثافة السكان بها، وللحد من نقص اسطوانات البوتاجاز خاصة في فصل الشتاء، وفي هذا السياق كلف رئيس الوزراء وزير البترول بالإسراع في تنفيذ هذ المطلب.



