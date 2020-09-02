كورونا لم ينته.. أحمد موسى يعلق على تصريحات منظمة الصحة اليوم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمة الصحة العالمية، وجهت تحذيرات جديدة اليوم بخصوص فيروس كورونا، وتحدثت عن عودة الطلاب لـ المدارس، ونصحت بعدم تجمع الطلاب فى الفصول، لأن فيروس كورونا لم ينته.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الجميع فى مصر عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بـ التباعد الاجتماعي، و ارتداء الكمامة.





وكشف أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجتمع اليوم بعدد من الوزراء، وأن مصر ستقوم بفتح المدارس ولكن سيكون هناك بعض الأيام بنظام اون لاين، والأيام الأخرى من المدرسة.





وأشار أحمد موسى، إلى أن فيروس كورونا لم ينته، ولذلك منظمة الصحة اليوم تحدثت بشكل كامل عن عودة المدارس و الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ كورونا.





وأوضح أحمد موسى، أن ارتداء الكامة هو الضمان لعدم إنتشار فيروس كورونا، ولذلك على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.