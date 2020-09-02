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ديني

أمين الفتوى: بناء المساجد على أراضى الدولة حرام شرعا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:40 م
أمين الفتوى: بناء
أمين الفتوى: بناء المسجد على أراضى الدولة حرام شرعا
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محمود ضاحي
أشاد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بجهود الدولة في بناء وإعمار بيوت الله مؤكدا أنه لابد أن نعى أن هناك من يريد نشر الإشاعات والأكاذيب، حتى ينال في النهاية من الاستقرار وحركة التعمير، التي تقف غصة في حلق هذا المتطرف الذى يصدر تلك الشائعات، فالمتطرفون يريدون استغلال العشوائيات التي يندرج إليها البعض واستغلالها في أهدافهم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مصر لا تحتاج إلى أن تتحدث عن المساجد وتعميرها، لأنه في القديم والحديث مصر تقدم نموذج للتدين والبناء الحضارى للمساجد تتوافق مع وظيفة بيوت الله، فالمسجد وسيلة لعبادة الله، وتعمير الأرض وتذكية النفس، مؤكدا أن المتطرفين يريدون استغلال العشوائيات التي يندرج منها البعض واستغلالها في أهدافهم.

وأضاف عمران، أن الحكم الشرعى فيما يخص البناء على أرض زراعية غير مخصصة للبناء، أو بناء المسجد على أراضى الدولة، حرام شرعا ولا يجوز أن يتم البناء على هذه الأراضى حتى وإن كان مسجدا، لأن هذا اعتداء على حقوق الدولة. 

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وأعلنت وزارة الأوقاف، إنفاق نحو 6,4 مليار جنيه لعمارة المساجد في سبع سنوات، أكثر من نصفها من أعمال الوزارة، مشيرة إلى أن الباقي من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشرافها. 

وأوضحت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3,458,709,881) جنيهًا، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6,4) مليار جنيه، ما يؤكد اهتمام الوزارة والدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وتسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الأربعاء عدد سبعة مساجد بمحور المحمودية بعد انتهاء تنفيذها من جانب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، 

وتقدمت الوزارة بالشكر للهيئة الهندسية وقواتنا المسلحة الباسلة على إنشاء هذه المساجد وتسليمها لوزارة الأوقاف.

والمساجد هي:
مسجد الشهيد الرائد/ محمد درويش الحمزاوي . عزبة التيرو

مسجد الشهيد/ سعيد محمد أحمد سماحة . عزبة حجازي
مسجد الشهيد مقدم/ علاء الدين أحمد السماويس . البكاتوشي

مسجد الشهيد اللواء/ إبراهيم عبد القادر محمد حمدي . منطقة القلعة

مسجد الشهيد جندي/ علي إبراهيم أمين . خورشيد ش الرحمة

مسجد الشهيد مساعد/ مصباح محمود علي إدريس . غيط العنب راغب

مسجد الشهيد نقيب/ عمر خالد سلامة .               بوالينو محرم بك


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