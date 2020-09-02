الطيران المدني يوضح سبب تعديل مدة صلاحية شهادة pcr من 48 ساعة الي 72 ساعة.. فيديو

قال منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ، إن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في المطارات المصرية هي لصالح المواطن المصري، مؤكدا أن مطار الغردقة اليوم كان فيه 18 رحلة بعدد ركاب يزيد عن 2800 راكب.





وأضاف منتصر مناع خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياة، أن مطار القاهرة اليوم تجاوز عدد الرحلات فيه 50 رحلة بعدد يزيد عن 6000 آلاف راكب، مؤكدا ان جميع القادمين إلى مصر يعلمون جيدا انهم يجب ان يكون معهم شهادة pcr.





وأوضح منتصر مناع ، أن شهادة pcr يجب ألا يكون مر عليها 48 ساعة وحدثت بعض الإلغاءات من المسافرين بسبب عدم إتاحة الشهادة والقدوم إلى مصر في هذه المدة.





وأشار إلى أن هناك قرارا صدر بمد مدة صلاحية شهادة تحليل الـ pcr إلى 72 ساعة بدلا من 48 ساعة حتي لا تؤثر علي التدفق السياحي وللتسهيل علي المسافرين وهذا يبدأ من موعد رحلة المسافر وليس من ميعاد وصوله إلى مطار القاهرة.





واستكمل : ان الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم تنفيذها في المطارات المصرية لا تقل عن أي مطار في العالم وتتوافق مع قرارات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني.



