AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الطيران المدني يوضح سبب تعديل مدة صلاحية شهادة pcr من 48 ساعة الي 72 ساعة.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 08:28 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
إبراهيم القادري
قال منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ، إن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في المطارات المصرية هي لصالح المواطن المصري، مؤكدا أن مطار الغردقة اليوم كان فيه 18 رحلة بعدد ركاب يزيد عن 2800 راكب.

وأضاف منتصر مناع خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياة، أن مطار القاهرة اليوم تجاوز عدد الرحلات فيه 50 رحلة بعدد يزيد عن 6000 آلاف راكب، مؤكدا ان جميع القادمين إلى مصر يعلمون جيدا انهم يجب ان يكون معهم شهادة pcr.

وأوضح منتصر مناع ، أن شهادة pcr يجب ألا يكون مر عليها 48 ساعة وحدثت بعض الإلغاءات من المسافرين بسبب عدم إتاحة الشهادة والقدوم إلى مصر في هذه المدة.

وأشار إلى أن هناك قرارا صدر بمد مدة صلاحية شهادة تحليل الـ pcr إلى 72 ساعة بدلا من 48 ساعة حتي لا تؤثر علي التدفق السياحي وللتسهيل علي المسافرين وهذا يبدأ من موعد رحلة المسافر وليس من ميعاد وصوله إلى مطار القاهرة.

واستكمل : ان الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم تنفيذها في المطارات المصرية لا تقل عن أي مطار في العالم وتتوافق مع قرارات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني.

وأوضح أن مصر أصبحت تستقبل سياح من أوكرانيا وسويسرا وبيلا روسيا ورومانيا، مؤكدا ان الطاقم الطبي يصعد إلى الطائرات التي تحتوي علي أعداد كبيرة للكشف علي الجميع ومراجعة الاوراق الخاصة بالمسافرين حتى لا يحدث تكدس بالمطار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل رحلات الطيران الخارجية السياحية التى وصلت لمطار الغردقة

على متنها 13 ألف راكب.. مطار القاهرة يستقبل 93 رحلة جوية اليوم

10 آلاف راكب يغادرون مطار القاهرة اليوم على متن 91 رحلة جوية

على متنها 13 ألف راكب.. مطار القاهرة يستقبل 100 رحلة طيران اليوم

10 آلاف راكب يغادرون مطار القاهرة اليوم على متن 99 رحلة جوية

مصر تبدأ تنفيذ قرار حظر الدخول بدون تحليل PCR.. وبدء التطبيق على رحلتين من السعودية واليونان

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| كهربا يضرب الشناوي وتغريمه مليون جنيه.. ورمضان صبحي بتيشرت بيراميدز

الموجة الثانية لكورونا في مصر.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن الفيروس

رمضان صبحي يثير الجدل ويعرض نفسه لعقوبات بعد ظهوره بقميص بيراميدز.. القصة كاملة

متحدث الإسكان: توجيه جديد بشأن طلبات التصالح.. فيديو

بفستان قصير.. ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

محافظ الجيزة: لا تصالح في أي مخالفات أو تعديات على أراض زراعية

AdvertisementS

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذ وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات.. تفاصيل

قرار عاجل من السعودية بشأن محطات الوقود في المدينة المنورة

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

الموجة الثانية لكورونا في مصر.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن الفيروس

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

الرئيس السيسي يتصدر القائمة.. أبرز المرشحين لـ جائزة نوبل للسلام

مين يقدر على كهربا.. بصق وإهانة.. الزمالك يعفو والأهلي يعلق الفلكة

الملك سلمان يبعث برسالة عاجلة إلى ولي عهد الكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطاء في ارتداء الجينز.. للرجال والنساء

يقضي على السعال واحتقان الحلق.. فوائد الزنجبيل للصدر

تويوتا كورولا 2021 تصل مصر استعدادا لطرحها بالأسواق.. صور