نائب وزير الطيران يكشف عن مطارات جديدة أهمها البردويل.. فيديو

قال الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ، إن قطاع الطيران قطاع منافس وهذه المنافسة تجعل التطوير شىئا حتميا واساسيا وأكد أن تطوير قطاع الطيران يشمل جناحي أسطول مصر للطيران سواء في عدد الطائرات المتواجدة او في تطوير المطارات.









وأضاف منتصر مناع خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، ان الدولة أهدتنا مطارين منهما مطار العاصمة الإدارية ومطار سفنكس ويعدان اضافة كبيرة جدا لقطاع الطيران مما يعمل علي تخفيف الضغط علي مطار القاهرة .









وأوضح منتصر مناع ، أن مطار العاصمة الادارية الجديدة ومطار سفنكس تم عملهما علي اعلي مستوى واكد أن من قام بعملهما الايادي المصرية كما ان المطارات الجديدة تخدم حركة السياحة والاستثمارات الخاصة لرجال الأعمال .









وتابع: أننا تلقينا طلبات من شركات الطيران للعمل علي مطار سفنكس كما اننا نقوم بالترويج للمطارات الجديدة في الخارج بالتعاون مع وزارة السياحة .





واستكمل : أن هناك مطارا جديدا في منطقة البردويل وهذا المطار له بعد استراتيجي كبير جدا كما اننا نعمل علي تطوير المطارات الحالية لحمايتها من أى تدهور .





واشار الي ان ارض مطار النزهة سيتم بيعها ونعمل علي تطوير مطار برج العرب ليستوعب 5 ملايين مسافر سنويا .