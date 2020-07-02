AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب وزير الطيران: مليار جنيه خسائر شهرية بسبب أزمة كورونا

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:57 م
عودة الطيران
عودة الطيران
Advertisements
عبد الخالق صلاح
كشف اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، الخسائر التي تعرض لها قطاع الطيران خلال الثلاثة شهور الماضية بسبب جائحة كورونا بلغت مليار جنيه شهريا، قائلا: "الخسائر وصلت في الشهر إلى مليار جنيه ولكن كان هناك دعم كبير من الدولة، ومن المتوقع زيادة الاقبال على المطارات خلال الفترة المقبلة".

وأفاد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الاعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، بأن نسبة اشغال المقاعد على الطائرات وصل لـ95% مع تطبيق تعليمات صادرة وصارمة بكل الاجراءات الاحترازية، مضيفا: "وصلنا الى 95% من نسبة اشغال الركاب للطيران منذ عودة العمل، ومن المتوقع زيادة الاقبال على المطارات خلال الفترة المقبلة".

وأوضح الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، أن الطيران يتأثر سلبيا حينما تحدث أي مشكلة ولكن يتعافى سريعا والدليل على ذلك ارتفاع نسبة الحجوزات واشغال المقاعد على الطائرات من أمس إلى اليوم، مؤكدا أن التعافي الجوي سيزيد خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 مليارات جنيه خسائر مصر للطيران.. والخطوط تفقد 800 مليون جنيه شهريا

مصر للطيران: لا زيادة في أسعار التذاكر.. وفتح الحجوزات لهذه الدول

مصر للطيران: نسدد 12 مليون دولار شهريا قيمة قروض الطائرات

المطارات جاهزة.. مصر تستعد لاستئناف الطيران.. كاميرات حرارية بـ20 مليون جنيه.. تحليل Pcr للقادمين تحدده وزارة الصحة.. الشركة الوطنية تفتح الحجوزات على الرحلات الدولية.. وتؤكد:لا زيادة في أسعار التذاكر

بعد قليل.. جولة تفقدية لرئيس القابضة للمطارات في مطار القاهرة لمتابعة استعدادات عودة الطيران

تجذب السياحة العالمية لمصر.. برلماني يشيد بتطمينات الحكومة بشأن سلامة المطارات

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و86 وفاة

بعد مناشدة الصحة.. 9 مصادر غذائية لـ الزنك لتقوية المناعة ضد كورونا

شكاوى من صعوبة الاستاتيكا والأحياء.. ماذا قال طلاب الثانوية العامة عن امتحانات اليوم

اختفاء السودان من الخريطة.. مدير هندسة المياه بجامعة ألمانية يوضح خطورة انهيار سد النهضة

بسبب «الكوتشينة».. عمر الشريف يخسر أمواله فى ليلة مشؤومة.. تفاصيل

فيديوجراف| محمد رمضان يثير حماس جمهوره بطائرته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. مى سليم بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

ما الأكثر دقة.. جهاز قياس درجة حرارة الأذن أم الجبهة.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة .. مشروب لتطهير رئة المدخنين.. أول عقار هندي لـ علاج كورونا.. إطلالات عرّضت ميس حمدان للانتقاد.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية