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قرار ملزم .. نائب وزير الطيران يؤكد التزام الأطقم الجوية بالتعليمات الاحترازية

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:41 م
قطاع الطيران
قطاع الطيران
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نورهان رأفت
أكد اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران إنه مثلما تأثر قطاع الطيران، بشكل كبير الفترة الماضية، فإنه سيتعافى سريعا، مع إجراءات التدريج في عودة حركة الطيران.


وأضاف  مناع، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "المصري أفندي" ، المذاع على فضائية القاهرة والناس أن امس شهد حمولة 95% ، من الحمولة الطبيعة، ما كانت مفاجأة كبيرة لقطاع الطيران.


وأشار إلى أن النسبة تتوافق تماما، مع الإجراءات الإحترازية الدولية، موضحا أن قطاع الطيران خصص مقاعد في الصفوف الأخيرة من الطائرات، لمن حالتهم لا تسمح بإرتداء الماسكات .


وأكد نائب وزير الطيران أن قرار إلتزام الركاب بإرتداء الماسكات، قرار ملزم، وحتى للأطقم الجوية ، مشيرا إلى أنه قام بشكل شخصي بمرافقة وزير الطيران، للاطمئنان على سير الإجراءات الإحترازية، بمطار القاهرة الدولي.
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