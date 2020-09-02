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محافظ كفر الشيخ: إقبال غير عادى على التصالح في مخالفات البناء.. فيديو

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:09 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الين محافظ كفر الشيخ
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محمود محسن
أكد اللواء جمال نور الين محافظ كفر الشيخ أنه فى اطار إجراءات الدولة لضبط منظومة البناء قامت الدولة بفتح ذراعيها لمن قام بالبناء المخالف لينضم لقانون التصالح وتم مد فترة التصالح لنهاية سبتمبر.

وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أنه في محافظة كفر الشيخ تم إعادة تقييم المخالفات وتم النزول للمراكز والمدن مشيرا إلى أن هناك اقبال غير عادى على المراكز التكنولوجية.

وتابع محافظ كفر الشيخ أن التصالح على مخالفات البناء يتم من أجل دعم المرافق والطرق مؤكدا أن أموال التصالح ستكون مخصصة لذلك.

وأشار نور الدين إلى أنه تم تقديم  37 الف طلب بكافة المراكز والمدن والقرى ومازلنا نشهد اقبالا طوال هذا الشهر متمنىا من الجميع ان ينضم للقانون .

وقال محافظ كفر الشيخ أنه تتم ازالات لكل الحالات التى لا يصلح به التقنين سواء اراضي الدولة أو اراضي زراعية والازالة تكون على نفقة المخالف ويتم عرضه على النيابة  العسكرية ويتم إتخاذ اجراءات رادعة لضبط المنظومة. 

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