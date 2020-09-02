الطيران المدني: لم نستغنى عن عامل واحد بشركات الطيران خلال جائحة كورونا..فيديو

أكد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني أن كل الإجراءات التي تتم من الحكومة المصرية تصب في صالح المواطن المصري وصحته.





وأضاف مناع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن قطاع الطيران من أكبر القطاعات التي تعرضت من خلال جائحة كورونا إلى ازمة غير مسبوقة ليس على قطاع الطيران المصري فقط ولكن على مستوى العالم مشيرا إلى أن شركات كبرى استغنت عن أعداد كبيرة من العاملين بها.





وتابع نائب وزير الطيران المدني أننا لم نستغنى عن عامل واحد بشركات الطيران خلال جائحة كورونا سواء في شركة المطارات أو مصر للطيران مؤكدا أن الدولة قامت بتقديم الدعم الكامل لنا.





وأشار مناع إلى أن هناك تنسيقا كاملا يتم يوميا بين وزارة الطيران المدني ووزاراة الصحة ويمثله الحجر الصحى ووزارة السياحة ووزارة الداخلية ويتم وضع إجراءات بالتعاون مع جميع الوزارات.



