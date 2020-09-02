الطيران المدني: لم نستغنى عن عامل واحد بشركات الطيران خلال جائحة كورونا..فيديو

أكد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني أن كل الإجراءات التي تتم من الحكومة المصرية تصب في صالح المواطن المصري وصحته.
وأضاف مناع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أن قطاع الطيران من أكبر القطاعات التي تعرضت من خلال جائحة كورونا إلى ازمة غير مسبوقة ليس على قطاع الطيران المصري فقط ولكن على مستوى العالم مشيرا إلى أن شركات كبرى استغنت عن أعداد كبيرة من العاملين بها.
وتابع نائب وزير الطيران المدني أننا لم نستغنى عن عامل واحد بشركات الطيران خلال جائحة كورونا سواء في شركة المطارات أو مصر للطيران مؤكدا أن الدولة قامت بتقديم الدعم الكامل لنا.
وأشار مناع إلى أن هناك تنسيقا كاملا يتم يوميا بين وزارة الطيران المدني ووزاراة الصحة ويمثله الحجر الصحى ووزارة السياحة ووزارة الداخلية ويتم وضع إجراءات بالتعاون مع جميع الوزارات.
وقال نائب وزير الطيران المدني أنه سيتم خضوع جميع القادمين إلى مصر لعمل تحليل pcr وذلك عن طريق شهادة للتحليل قبل وصوله إلى مصر بـ 72 ساعة مؤكدا أنه سيتم استثناء المطارات السياحية وهى 4 مطارات وهي الغردقة وشرم الشبخ ومرسى علم وطابا من السماح بعمل تحليل pcr لدى الوصول بتكلفة 30 دولارا.