ألمانيا تضم جزر الكناري الإسبانية إلى قائمتها لمنطقة الخطر بسبب عودة كورونا

صنف معهد روبرت كوخ الوطني الألماني للأمراض المعدية جزر الكناري الإسبانية، منطقة خطر بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا بعد سيطرتها على الموجة الأولى من المرض.



وأكد المعهد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن إسبانيا بأكملها بما فيها البر الرئيسي والجزر، باتت منطقة معرضة للخطر على خلفية تفشي وباء كورونا.



وحتى اليوم، كانت جزر الكناري المنطقة الإسبانية الوحيدة التي اعتبرتها السلطات الألمانية آمنة صحيا للزيارة.