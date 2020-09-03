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متكسروهمش.. هاشم بحري يقدم نصائح للأهل عن كيفية دعم الأطفال في قضايا التنمر ..فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:19 ص
هاشم بحري، أستاذ
هاشم بحري، أستاذ طب النفس بجامعة الأزهر
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اسراء صبري
قال هاشم بحري، أستاذ طب النفس بجامعة الأزهر، إن الطفل الذي يتعرض للتنمر من قبل الآخرين قد يتأثر وقد لا يتأثر، وكل هذا متوقف على دور المنزل والأسرة، معقبا يمكن للأهل أن يعايروا أبناءهم.. بيكسروهم قبل الآخرين.

وأضاف "بحري"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المتنمر يكون في الأصل شخص خائف وجبان، مشددا على أن المتنمر يكون لديه نواقص في حياته وشخصيته.

وأوضح في حالة وجود حملات تنمر ومهاجمة على شخص ما يكون هناك جوانب سلبية وإيجابية، الإيجابية تتمثل في مراجعة النفس .."هل أنا فعلا زي ما بيقولوا.. ولو أنا كدا ابدأ أغير من نفسي".

وأكد يجب على الأم والأب أن يكونا مقربين من أولادهما، مشيرا إلى أهمية الدعم النفسي من الآباء إلى الأبناء في حالة وجود تنمر.

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