الطماطم ب 1.5 جنيه.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 3-9-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق3-9-2020، في سوق العبور. ننشر لكمخلال تعاملات اليوم الخميس الموافق3-9-2020، في سوق العبور.





سجل سعر كيلو الطماطم نحو 1.5 و 2.5 جنيه للكيلو الواحد.





وبلغ سعر البطاطس نحو 3 جنيهاتوالبصل تراوح بين 2.5 و 3.5 جنيه، والكوسة بـ 4 و 6 جنيهات للكيلو.



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بينما سجل سعر كيلو الجزر بدون عروش نحو 2 و 5 جنيهات، وكذلك الفاصوليا بـ17 جنيها للكيلو و الباذنجان الرومي والبلدي والأبيض بـ جنيه واحد و 3.25 جنيه للكيلو.





أما الفلفل الرومي البلدي فوصل سعر الكيلو منه نحو 2 و 5 جنيهات و الفلفل البلدي الحامي بـ 1.5 و 3 جنيهات، و الفلفل الألوان بـ12 جنيها للكيلو.





وبلغ سعر كيلو الملوخية نحو 3 جنيهات والخيار البلدي بـ 3 و 5 جنيهات، و البامية بـ17 جنيها للكيلو.





وعلى مستوى الفاكهة وصل سعر كيلو العنب الأصفر و البناتي بين 4 و 7 جنيهات للكيلو و الليمون الأضاليا بـ 3 و 6 جنيهات للكيلو.



