استعدادا لكأس القارات وأمم أفريقيا..انطلاق معسكر منتخب الشاطئية اليوم

ينطلق اليوم الخميس معسكر منتخب مصر الوطني للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي على أن يستمر حتى الأربعاء 9 سبتمبر الجارى.





يدخل منتخب مصر للكرة الشاطئية معسكرا مغلقا بالإسكندرية بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف على الكرة الشاطئية وذلك ضمن الاستعدادات لكأس العالم للقارات بدبي وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.





ويخوض منتخب فراعنة الشاطئية على هامش المعسكر التدريبي ثلاث مباريات ودية أيام 7 و 8 و9 سبتمبر مع فرق منتخب الإسكندرية وشركة النحاس وشركة الترسانة البحرية.





ويتخلل المعسكر تدريبات صباحية للتركيز علي رفع اللياقة البدنية للاعبين وتدريبات مسائية للتركيز علي النواحي الفنية وتنفيذ الجمل الخططية وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مبارياته إضافة إلي المواقف الثابتة والدفاعية والهجومية .





وضمت قائمة المنتخب محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر وأحمد سليمان حارسه المرمى ومصطفى سمير و مصطفى أحمد و مصطفى علي وأحمد الشحات و حسان محمد و محمد عبد النبي و هيثم عاطف و عبدالرحمن حسن و كريم سيد و الحسيني طه وأحمد بالي و علاء أوكا وإسلام أحمد من القوام الأساسي بينما حرص مصطفى لطفي علي ضم بعض العناصر الجديدة أمثال علاء الدين محمود و محمد السيد. حراس مرمى وأحمد ياسر مصر للتأمين وعلي حسين وإسلام هشام نجوم المستقبل وإسلام عزت وأحمد يحيى ومحمد بدر وعمرو خيري.



