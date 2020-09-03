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محافظات

سيدات أعمال غرفة الإسماعيلية توقع على مبادئ تمكين المرأة التابع للأمم المتحدة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
سيدات أعمال غرفة
سيدات أعمال غرفة الإسماعيلية
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انجي هيبة
أعلنت الدكتورة دينا ياقوت رئيس مجلس سيدات الأعمال  بالغرفة التجاريه بالإسماعيلية عن ضم مجلس سيدات الأعمال  لقائمة الموقعين على مبادئ تمكين المرأة التابع للأمم المتحدة للمرأة - UN Women  من ضمن 31 مؤسسة فقط على مستوى جمهورية مصر العربية. 

و تتضمن خدماتها تقديم إرشادات للأعمال التجارية حول كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع.

و الجدير بالذكر أن مبادئ تمكين المرأة هي وسيلة أساسية لتقييم الشركات فيما يتعلق بأبعاد المساواة بين الجنسين في جدول أعمال 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشار المهندس احمد عثمان رئيس غرفة الإسماعيلية أن انضمام سيدات أعمال غرفة الإسماعيلية لقائمه الموقعين ، يعد حدثا هاما في نشاط مجلس سيدات الأعمال ، ويدخل ضمن استراتيجيه الغرفة في أن تكون الغرفة مشاركه في الداخل والخارج ، وتعزز دورها بما يعود بالنفع على الشركات والمؤسسات التابعه لها.

وأضاف أننا نهدف أن نمثل على خريطه العالم التجاري بعد أن أصبحت الإسماعيلية موقعا هاما في وجود قناة السويس الجديدة والمنطقه الاقتصاديه والمنطقه اللوجستيه وغيره من الأنشطه التي جذبت انظار العالم للنقلة النوعيه التي تعيشها الإسماعيلية بعد المشروعات القوميه التي ضخها الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض الإسماعيلية ومنطقة القناة.

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سيدات أعمال غرفة الإسماعيلية توقع على مبادئ تمكين المرأة التابع للأمم المتحدة
سيدات أعمال غرفة الإسماعيلية توقع على مبادئ تمكين المرأة التابع للأمم المتحدة
سيدات أعمال غرفة الإسماعيلية توقع على مبادئ تمكين المرأة التابع للأمم المتحدة
سيدات أعمال غرفة الإسماعيلية توقع على مبادئ تمكين المرأة التابع للأمم المتحدة
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