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اقتصاد

كوريا الجنوبية تؤسس صندوقاً بقيمة 20 تريليون وون لمشاريع الصفقة الجديدة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
قال وزير المالية هونغ نام كي اليوم الخميس إن كوريا الجنوبية ستؤسس صندوقا بقيمة 20 تريليون وون (16.8 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة للترويج لمشاريع الصفقة الكورية الجديدة التي ستخلق ملايين فرص العمل وتنعش الاقتصاد الذي يئن تحت وطأة تداعيات جائحة كورونا.

ويتكون الصندوق من 3 تريليونات وون استثمارات الحكومية و 4 تريليونات استثمارات من المؤسسات المالية الحكومية و 13 تريلونا من شركات المالية الخاصة واستثمارات فردية، وفقا لما أفاد به هونغ في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس مون جيه-إن.

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ومن المتوقع أن يساهم التمويل في توجيه السيولة الفائضة إلى الاقتصاد الحقيقي، وفقا لهونغ، وقال هونغ إنه من أجل الدفع لجعل الناس يستثمرون أموالهم في هذا الصندوق ستقدم الحكومة مزايا ضريبية.

وكانت كوريا قد قالت إنها ستستثمر 160 تريليون وون بحلول عام 2025 في إطار حزمة تحفيز جريئة ستخلق 1.9 مليون فرصة عمل وتدفع مشوار تعافي الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا.

وتهدف هذه المشاريع إلى تمهيد الطريق إلى نمو اقتصادي طويل المدى وفي نفس الوقت تخفيف تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية وتسريع وتيرة انتعاش الاقتصاد.
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