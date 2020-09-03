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تعليم

محافظ القليوبية يقرر خفض الحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الثانوية الصناعية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:01 م
محافظ القليوبية عبد
محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان
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أ ش أ
قرر محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول ببعض المدارس الثانوية الصناعية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم طه عجلان - في بيان اليوم /الخميس/ - إن قرار المحافظ بالنزول بدرجات الحد الأدنى جاء تلبية لرغبة أولياء الأمور والطلاب ونتيجة للإقبال المتزايد على المدارس الثانوية الصناعية بالمحافظة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد؛ لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلا على المجتمع.

وأشار عجلان إلى أن مدرسة عرب جهينة الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس سيكون الحد الأدنى لها 240 درجة، ومدرسة الشهيد محمد ياسر حسني الصناعية بنات 235 درجة، أما مدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات سيصل الحد الأدنى بها إلى 235 درجة، ومدرسة عرب الصوالحة الثانوية الكهربائية بنين سيكون الحد الأدنى 220 درجة.

وفي سياق متصل، وافق المحافظ على زيادة كثافة الفصول بالمدارس الخاصة بنسبة 10% للمستوى الأول فقط من رياض الأطفال kg1.
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