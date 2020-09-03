من واشنطن إلى لندن.. تقارير دولية تفضح جرائم أردوغان في ليبيا

ذكر المرصد السوري لـحقوق الإنسان والذي يقع مقره في العاصمة البريطانية لندن، أن تركيا لا تزال تواصل خرق المقررت الأممية، الداعية إلى وقف نقل السلاح والمقاتلين إلى ليبيا.









وبحسب ما أكد المرصد، فقد نقل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان 800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وفق ماذكرت وسائل اعلام متفرقة.









ويؤكد كلام المرصد السوري، ما ذكره تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" من أن تركيا أرسلت أكثر من 5 آلاف عنصر من المرتزقة السوريين لدعم ما تسمى بحكومة الوفاق في طرابلس، ضد الجيش الوطني الليبي.









وقال البنتاجون إن القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" رصدت وصول مرتزقة سوريين بأعداد كبيرة إلى ليبيا على متن طائرة عسكرية تركية.









يأتي ذلك، فيما قالت أمس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، لمجلس الأمن الدولي إن ليبيا تمر بمنعطف حرج.









وذكرت وليامز أنه لا تزال هناك حالة اصطفاف يشوبها الاضطراب حول سرت، مما يعرض حياة سكان المدينة المائة والثلاثين ألفًا للخطر، ناهيك عن البنية التحتية الحيوية للنفط في البلاد والتي تشكل شريان الحياة الاقتصادي.









ونبهت وليامز إلى خطورة تدفق المساعدات إلى ليبيا، مشيرة بذلك إلى الدعم الذي تتلقاه الوفاق من أنقرة، والذي يزيد على إرسال 15 ألف مرتزق، إضافة إلى كثير من الطائرات المسيرة الدرون التركية، وغير ذلك من أسلحة.