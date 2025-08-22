أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في حصاد الأسبوع للعملية العسكرية الخاصة: نفذت قواتنا خلال أسبوع 6 ضربات بأسلحة دقيقة على منشآت عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مستودعات صواريخ "سابسان"، ومواقع بنية تحتية للطاقة يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

وأضافت الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" تقدمت في عمق دفاعات العدو وتجاوزت خسائر الجيش الأوكراني في منطقة مسؤوليتها 1610 عسكريين خلال أسبوع

أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني فقد أكثر 1120 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في سومي وخاركوف، و خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1650 جنديا و5 دبابات، بينها 3 دبابات "ليوبارد" في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"

وأكملت الدفاع الروسية: واصلت وحدات مجموعة قوات "الوسط" عملياتها الهجومية وفقد العدو في منطقة مسؤوليتها نحو 2840 جنديا

وواصلت الدفاع الروسية: خسر الجيش الأوكراني أكثر من 1600 جندي و5 دبابات في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق"

وختم وزارة الدفاع الروسية قائلة : فقد العدو أكثر من 555 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر"