كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
إمام عاشور وبن شرقي يتألقان في مران الأهلي استعدادا لمواجهة غزل المحلة
موعد عودة إمام عاشور من الإصابة للمشاركة مع الأهلي
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 22-8-2025
وزير الأوقاف: العنف على أساس الدين يتنافى مع تعاليم الإسلام
بريطانيا تعتزم شراء 6 أنظمة صواريخ للدفاع الجوي من طراز لاند سيبتور
أخبار العالم

روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك

روسيا
روسيا
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في حصاد الأسبوع للعملية العسكرية الخاصة: نفذت قواتنا خلال أسبوع 6 ضربات بأسلحة دقيقة على منشآت عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مستودعات صواريخ "سابسان"، ومواقع بنية تحتية للطاقة يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني

وأضافت الدفاع الروسية أن وحدات من  مجموعة قوات "الجنوب" تقدمت في عمق دفاعات العدو وتجاوزت خسائر الجيش الأوكراني في منطقة مسؤوليتها 1610 عسكريين خلال أسبوع

أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني فقد أكثر 1120 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في سومي وخاركوف، و خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1650 جنديا و5 دبابات، بينها 3 دبابات "ليوبارد" في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب"

وأكملت الدفاع الروسية: واصلت وحدات مجموعة قوات "الوسط" عملياتها الهجومية وفقد العدو في منطقة مسؤوليتها نحو 2840 جنديا

وواصلت الدفاع الروسية: خسر الجيش الأوكراني أكثر من 1600 جندي و5 دبابات في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق"

وختم وزارة الدفاع الروسية قائلة : فقد العدو أكثر من 555 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر"

