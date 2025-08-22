قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية التقديم لقرار العلاج على نفقة الدولة
قافلة الواعظات من أوقاف كفر الشيخ تنطلق لمواجهة قضية الغُرم.. صور
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: هناك مجاعة حادة في غزة
الأعذار التي تسقط صلاة الجمعة .. 4 أمور تُبيح تركها بدون إثم
وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور
روسيا تعلن تحرير بلدتي فلاديميروفكا وروسين يار في دونيتسك
مأساة تهز سوهاج| القصة الكاملة لانهيار عقار يزهق أرواح 3 أشخاص ويصيب 4 آخرين في طهطا
إمام عاشور وبن شرقي يتألقان في مران الأهلي استعدادا لمواجهة غزل المحلة
موعد عودة إمام عاشور من الإصابة للمشاركة مع الأهلي
انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر 22-8-2025
وزير الأوقاف: العنف على أساس الدين يتنافى مع تعاليم الإسلام
بريطانيا تعتزم شراء 6 أنظمة صواريخ للدفاع الجوي من طراز لاند سيبتور
محافظات

وسط نسب إشغال مرتفعة| تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية.. صور

شاطئ البوريفاج
شاطئ البوريفاج
أحمد بسيوني

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، أن نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية قد قاربت على 100% في شواطئ عروس البحر وشاطئ بحري المميز، مشيرة إلى أن نسبة إشغال القطاع الشرقي تتراوح بين 70% و80%، بينما بلغت نسبة إشغال القطاع الغربي 50%.

تباين ألوان الرايات بشواطئ الإسكندرية

وأعلنت الإدارة في بيان اليوم الجمعة، تباين ألوان الرايات بشواطئ المحافظة، حيث تم رفع الرايات الخضراء والصفراء بشواطئ القطاع الشرقي نظرًا لاستقرار حالة الأمواج، بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الحمراء نظرًا لاضطراب حالة البحر بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات.

 

مصايف الإسكندرية تهيب بالرواد الالتزام بالتعليمات

وأهابت الإدارة من جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.

 

الإكراميات مرفوضة بالشواطئ

وناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

الاسكندرية مصايف الاسكندرية تباين ألوان الرايات نسب الاشغال السياحة والمصايف

