أصل الحكاية

الرجل الذي أبكى العالم.. كيف أصبح فرانك كابريو القاضي الرحيم؟

أمينة الدسوقي

ودع العالم القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، الملقب بـ"القاضي الرحيم"، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس، تاركا وراءه إرثا إنسانيا استثنائيا رسّخ مكانته في قلوب الملايين.

رحيل القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد ساعات من رسالته الأخيرة

وأكدت عائلة كابريو خبر وفاته في بيان نشرته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، جاء فيه:


"عُرف القاضي كابريو بتعاطفه وتواضعه وإيمانه العميق بخير الإنسان. لقد تركت روحه الدافئة وروح الدعابة والطيبة التي تحلى بها أثرًا لا يُمحى في قلوب كل من عرفه. سيُذكر ليس فقط كقاضٍ محترم، بل كزوج وأب وجد وصديق وفيّ. إن إرثه من الرحمة وأعمال الخير سيظل يلهم العالم لسنوات طويلة".

رسالته المؤثرة قبل الرحيل

وجاءت وفاته بعد ساعات من نشره مقطع فيديو مؤثر من المستشفى، دعا فيه متابعيه إلى الاستمرار في الدعاء له. وقال في رسالته: "أشكر من أعماق قلبي كل من أحاطني بالحب والدعم.. كلماتكم رفعت من روحي ومنحتني القوة للاستمرار، وأتمنى أن تبقوني في دعواتكم".

وأضاف القاضي الراحل: "رغم صعوبة هذه المعركة، فإن إيماني بقوة الدعاء يمدني بالأمل ويقيني بأن الله يسمعنا".

رحلة مع المرض والشهرة

وكان كابريو قد أعلن في ديسمبر 2023 إصابته بسرطان البنكرياس، قبل أن يزف خبر انتهاء رحلة علاجه في مايو 2025 برسالة تفاؤلية عبر "انستجرام"، قال فيها: "اليوم الأخير من العلاج الإشعاعي، أنا في طريقي إلى أيام سعيدة". إلا أن المرض عاد ليهاجمه مجددا حتى تدهورت حالته مؤخرًا.

القاضي الذي ألهم العالم

ولد فرانك كابريو، واسمه الكامل فرانشيسكو كابريو، عام 1936. 

شغل منصب رئيس قضاة المحكمة البلدية في بروفيدنس – رود آيلاند منذ عام 1985، كما تولى رئاسة مجلس محافظي التعليم العالي في الولاية لعقد من الزمن.

نال شهرة واسعة من خلال البرنامج التلفزيوني Caught in Providence الذي كان ينتجه شقيقه جو كابريو، ورشح عام 2021 لجائزة “داي تايم إيمي” لكن شهرته الحقيقية جاءت عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت مقاطع لمحاكماته، والتي امتازت بالرأفة والدعابة والإنصات للمتهمين، ليلقب عن جدارة بـ"القاضي الرحيم".

حياة أسرية وعطاء طويل

بعد أكثر من أربعة عقود في خدمة العدالة، أعلن كابريو في يناير الماضي اعتزاله القضاء.

وخارج قاعة المحكمة، كان أبا لخمسة أبناء وجدا لسبعة أحفاد، وظل مثالا للإنسان الذي جمع بين القانون والرحمة، تاركا إرثا إنسانيا سيبقى حاضرا في ذاكرة محبيه حول العالم.

