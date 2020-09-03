بالأسماء.. تعيينات جديدة في جامعة الفيوم

أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قرارًا بتجديد تعيين عدد من مديري المراكز والمنسقين بجامعة الفيوم، ولمدة عام اعتبارًا من 1/9/2020 حتى 31/8/2021 وهم:





الدكتور عاطف منصور محمد رمضان، عميد كلية الآثار بقسم الآثار الإسلامية بالكلية، مديرا لمركز المسكوكات الإسلامية – مصر ورئيسا لهيئة تحرير مجلة مركز المسكوكات الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم، والدكتورة رانيا أحمد عبد العظيم، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، مديرًا تنفيذيًّا للمعلومات بجامعة الفيوم ومديرا تنفيذيًّا لمشروع رفع كفاءة شبكة معلومات الجامعة والدكتور محمود علي عبد الفتاح، الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، مديرًا لوحدة إدارة المشروعات بجامعة الفيوم والدكتور طلبه صالح عبد العال، الأستاذ المتفرغ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بالإشراف على مشروع مركبات أعضاء هيئة التدريس.





كما شمل القرار كلا من الدكتور جمال محمدين حسان، الأستاذ المتفرغ بقسم الوراثة بكلية الزراعة، مديرا لوحدة الطباعة والنشر بجامعة الفيوم ، والدكتور مكرم أحمد محمد، الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، مديرا لوحدة معامل وأجهزة جامعة الفيوم ، والدكتور وليد سعيد شيمي، الأستاذ بقسم البلاغة والنقد والأدب المقارن بكلية دار العلوم، مديرا لمركز متابعة الخريجين بالجامعة.





كما ضم أيضا الدكتور وليد علي محمد محمود، الأستاذ المساعد بقسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار، مديرا لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDC بجامعة الفيوم ، والدكتورة شيرين علي طايع، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات مديرا لمركز إنتاج المقررات الإلكترونية بجامعة الفيوم ، والدكتورة زينب حسن محمد أبو الخير، الأستاذ المساعد بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب، مديرًا لمشروع تفعيل المكتبة الرقمية واستكمال ميكنة المكتبات والمستودع الرقمي بجامعة الفيوم ، والدكتور جمال فرج محمد فرج، الأستاذ المساعد بقسم النباتات بكلية الزراعة، مديرا لمركز ضمان الجودة والتخطيط الإستراتيجي بجامعة الفيوم.





والدكتور حلمي محمد البنداري، الأستاذ المساعد بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة مديرًا لمركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة الفيوم.





وشمل القرار تجديد تعيين د. صلاح الدين محمد إمام، الأستاذ المساعد بقسم المحاصيل بكلية الزراعة، مديرا لمركز التجارب والبحوث الزراعية بجامعة الفيوم ، والدكتورة . شيماء يوسف صوفي، الأستاذ المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، مديرا لمشروع نظم المعلومات الإدارية بجامعة الفيوم والدكتور مصطفى محمود حسين، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، منسقًا لتسويق خدمات جامعة الفيوم ، والدكتورة رغدة أحمد حلمي، الأستاذ المساعد بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، منسقًا لجامعة الطفل بجامعة الفيوم.





وكذلك والدكتورة نهير رمضان عبد الحميد، الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، مديرا لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، والدكتور سيد أحمد محمد سيد أحمد الوكيل، الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب، مديرا لمركز رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الفيوم.





وضم أيضا والدكتور مسعود إسماعيل مسعود، المدرس بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات، مديرا لمشروع البوابات الإلكترونية بجامعة الفيوم، و الدكتور أحمد محمد فهمي، المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، مديرا لمركز الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL بجامعة الفيوم، ومديرا لمشروع التدريب على استخدام نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICTP بجامعة الفيوم.

والدكتور أيمن جبر محمود، المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية، نائبا لمدير مركز تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات بجامعة الفيوم، و الدكتور هاني محمد علي الشرقاوي، المدرس بقسم الفيزياء بكلية العلوم، مديرا لمركز بحوث البيئة والتكنولوجيا الذكية بكلية العلوم جامعة الفيوم، و الدكتور نبيل أحمد عوض الله، المدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، مديرًا لمركز بحوث واستشارات التنمية بجامعة الفيوم.



