لطلاب الدبلومات الفنية.. كيف تدخل كلية الهندسة عن طريق المعادلة

بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، يتساءل كثير من طلبة الدبلومات الثلاث سنوات والخمس سنوات والمعاهد الفنية الصناعية عن معادلة كلية الهندسة للالتحاق بكليات الهندسة بعد انتهاء مدة الدراسة داخل مدارس الدبلومات الفنية والمعاهد.





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وفي هذا التقرير، يستعرض موقع "صدى البلد" كل ما تريد معرفته عن معادلة كلية الهندسة وشروط المعادلة والأوراق المطلوبة ومواد الدراسة ونظام الاختبار.

وتعد معادلة كلية الهندسة بمثابة دراسة مناهج تعادل مناهج الثانوية العامة، ولكن هناك فارق فى عدد المواد.

شروط الالتحاق بمعادلة كلية الهندسة:

- يجب أن يكون طالب الدبلوم الصناعى الثلاث سنوات حاصل على مجموع 70% مجموع كلى فأكثر، وأن لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات، بمعنى أن خريج عام 2020 له الحق فى عمل المعادلة 2020 أو 2021 أو 2022

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- يجب أن يكون طالب المعهد الفنى الصناعى ودبلوم الصناعى الخمس سنوات ناجحا فقط لكى يلتحق بامتحانات معادلة كلية الهندسة، وأن لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات (نفس الشروط).

- أو أن يكون حاصلا على الجامعة العمالية السنتين (شعبة التكنولوجيا) بمجموع 50% فأكثر.

الأوراق المطلوبة للمعادلة:

أصل شهادة دبلوم الصنايع

أصل شهادة الميلاد الإلكترونية

3 صور شخصية

استمارة النت







مواد دراسة معادلة كلية الهندسة لعام 2020:

فى نفس منهج الثانوية العامة علمى رياضة 3 ثانوى عام وهى:

1/ رياضة عامة (الجبر والهندسة الفرعية)

2/ رياضة خاصة التفاضل والتكامل

3/ الفيزياء

4/ كيمياء

5/ اللغة الإنجليزية







وكان مجلس الأعلى للجامعات أكد أن منهج المعادلة يكون على نفس نهج فترة الدراسة فى الصف الثالث الثانوى.

طريقة التقديم:

يكون التقديم فى معادلة على مرحلتين:

1/ تقديم الطلب الإلكترونى من خلال موقع المجلس الأعلى الجامعات.







وبعد الموافقة على طلب يتم طبع الاستمارة ومن ثم يتم التقديم فى الكليات.





2/ ذهاب الطالب إلى مقر الكلية ويذهب الى شئون الطلبة وستحدد امتحان الطالب للمعادلة بالكلية، ويشترط نجاح الطالب فى كل الاختبارات بنسبة نجاح تعلنها إدارة الكلية كل عام طبقا لنسبة أعداد طلاب الكلية.