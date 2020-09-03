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رياضة

كورونا فى الجبلاية.. نقل نجم الزمالك السابق للمستشفى بعد تأكد إصابته

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:55 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
علم "صدى البلد" من مصاد مطلعة داخل إتحاد الكرة، أنه تم نقل أحد مديري الإدارات داخل الجبلاية إلى أحد المستشفيات فى القاهرة الكبري عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا منذ أيام.

كان الدكتور محمود سعد مدير ادارة الإعلام فى اتحاد الكرة أصيب بفيروس كورونا فى عيد الفطر المبارك ودخل مستشفى السلام وتعافى من الإصابة إلى جانب عدد من موظفي الحسابات والعلاقات العامة.
 
وقال المصدر ذاته أن أحد مديرى الإدارات فى الجبلاية ويعتبر أحد أبرز نجوم نادى الزمالك السابقين تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا ودخل العزل المنزلى بعد ثبوت إيجابية الأشعة المقطعية وتحاليل الدم.

وأشار المصدر إلى أنه بعد قضاء فترة فى منزله حالته الصحية استدعت إلى نقله إلى أحد المستشفيات فى القاهرة لتلقى العلاج والخضوع الى بروتوكول وزارة الصحة.

وأوضح أن آخر ظهور لنجم الزمالك السابق فى مقر الجبلاية كان خلال الأسبوع الماضى وعقد جلسة مع الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية.
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