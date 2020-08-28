اتحاد الكرة يخطر الأندية بـ تغيير بروتوكول التعامل والكشف عن فيروس كورونا

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن اللجنة الطبية بالاتحاد أخطرت جميع الأندية بتغيير بروتوكول التعامل والكشف عن فيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع، طبقا لبروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية المعمول به في مصر وجميع دول العالم، والأندية على علم كامل.









وأوضح المصدر أن بروتوكول التعامل والكشف عن فيروس كورونا يشمل تحليل أجسام مضادة "رابيد تيست" ، وهي تحاليل تظهر نتيجتها بأسرع وقت ممكن ، وفي حالة ظهور أي نتائج إيجابية؛ يتم إجراء مسحة إضافية للعينات الإيجابية ، للتأكد بشكل أكثر دقة من الحالات، وهو ما حدث مع لاعبي النادي المصري، حيث أظهر نتيجة تحليل الأجسام المضادة "رابيد تيست" ظهور ٨ حالات إيجابية، قبل إجراء مسحة أخرى لها تأكد معها وجود ٥ حالات إيجابية كانت مصابة من الأساس بالفيروس في الأيام الماضية وما تزال تنفذ البروتوكول العلاجي والطبي حاليا.







