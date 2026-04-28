محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير بميدان روض الفرج

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطوير ميدان روض الفرج مع شارع أبو الفرج بحى الساحل والتى شملت رفع كفاءة الطرق والأرصفة والبلدورات واستحداث ميدان لتسيير الحركة المرورية يتوسطه مجسم لمسلة فرعونية.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رئيس الحى بالتواجد الميدانى اليومى لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم من تطوير بالميدان ، مؤكدًا أن أي أعمال تطوير تقوم بها الدولة تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء عمر محمود الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.