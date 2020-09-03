AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول وحدة للأشعة التشخيصية البيطرية في صعيد مصر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:02 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
 
افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط،  اليوم الخميس ، وحدة الأشعة التشخيصية بالمستشفى البيطري التعليمي الجامعي ،  والتي تعد الوحدة الأولى من نوعها على مستوى الصعيد والمتخصصة فى إجراء الأشعة التشخيصية الدقيقة  للحالات المرضية الواردة للمستشفى من قرى ومحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا  والمتضمنة لجهاز DRGEM الكوري المتطور فى الأشعة والذي بلغت تكلفته الإجمالية مليون وربع جنيه،وهو ما يأتى استكمالا لدور الخدمي والمجتمعي وكذلك التعليمي والبحثي  والذي تقدمه كلية الطب البيطري ومستشفاه الجامعي بمختلف تخصصاتها وأقسامها الطبية .

جاء ذلك بحضور الدكتورة مديحة درويش عميد الكلية ، والدكتور محمد سميكة رئيس قسم الجراحة والتخدير والأشعة ، والدكتور أحد فتحي محمد مدير عام المستشفى .
اقرأ أيضا :


وأشاد الدكتور طارق الجمال  على الدور الهام والحيوي والذى تقوم به المستشفى البيطري  التعليمى الجامعى والتى تعد أحد الصروح الطبية الضخمة  بالجامعة والتى تضم 15 مبنى على ساحة إجمالية  تبلغ 9 أفدنة ، فضلًا عن امتلاكها  لنخبة من الكوادر الطبية المتميزة  الذين يحرصون على تقديم خدمة طبية وعلاجية رائدة لكافة الحالات من شتى محافظات الصعيد وذلك بصورة تتناسب مع ما تملكه من إمكانيات متخصصة ودقيقة  ، وفى هذا الشأن فقد حرص رئيس الجامعة على التأكيد حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لكلية الطب البيطرى وهو ما تم مؤخرًا باستحداث 5 اقسام  علمية جديدة ، فضلًا عن تطوير المعامل والمختبرات الطبية بالجامعة وذلك ليناسب طبية الخدمة المقدمة بها .
ومن جانبها فقد أعربت  الدكتور مديحة درويش عن امتنانها لإدارة الجامعة  وما توفره من دعم ورعاية لكافة أنشطة الكلية العلمية والعملية وهو ما أنعكسه أثره أخيرًا فى إنشاء وحدة الأشعة التشخيصية بذلك المستوى من التقدم والتى من المقرر ان تسهم فى الارتقاء بالخدمة الطبية البيطرية المقدمة بالمستشفى ، وكذلك فى خدمة البحث العلمى من خلال الأبحاث العلمية لطلاب الدراسات العليا بالإضافة إلى خدمة العملية التعليمية للطلاب حيث يتم فيها تدريس مادة التخدير والأشعة لطلاب المستوى الثالث بالكلية .
وحول تفاصيل الجهاز فقد كشف الدكتور محمد سميكة ان الجهاز الجديد مصحوب بجازين أحدهما للتحميض prima T 2 والآخر جهاز طابعة أفلام ليزر ، والذى يستخدم لإظهار جميع أجزاء الجسم فى الخيول والمجترات والحيوانات المنزلية ،وتشخيص أنواع الكسور فى الحيوانات المختلفة وخاصة الخيول ، تشخيص إصابات المفاصل وإظهار الزوائد العظمية على العظام ، إظهار الأجسام الغريبة الى تبتلعها الأبقار والجاموس وخاصة المعدنية منها كالإبر والمسامير ، تشخيص الإصابات الناتجة عن ابتلاع الأجسام الغريبة مثل التهاب الشبكة والتهاب التامور وكذلك فتق الحجاب الحاجز الوخذى فى الأبقار والجاموس ، إظهار الأجسام الغريبة التى تؤدى إلى انسداد المعدة والأمعاء فى الأدوات المنزلية ، تشخيص إصابات الجهاز البولي والغدد اللعابية والعديد من الأجهزة والأعضاء وذلك بعد حقنها بالصبغات المخصصة لكل جهاز فى الجسم ، متابعة نمو العظام فى الحيوانات المختلفة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: إعادة هيكلة الوحدات البيطرية يُسهم في ازدهار الثروة الحيوانية

مجازر الوادي الجديد تستقبل 330 أضحية خلال أيام العيد

بدء تشغيل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بجامعة المنصورة

رسميا.. المنوفية الأولى على مستوى الجمهورية في التحصين ضد الحمى القلاعية

ترشيحاتنا

رزقك الذي يطلبك سوف يأتيك ولو على ضعفك.. سامح حسين يبعث رسالة عبر انستجرام

كورونا فى الجبلاية.. نقل نجم الزمالك السابق للمستشفى بعد تأكد إصابته

هل الشك في عدد ركعات الصلاة يتطلب إعادتها.. الإفتاء تجيب

سعر نظارة ياسمين صبري وفستان فيفي عبده.. شاهد إطلالات أثارت الجدل خلال الأسبوع

تطورات الحالة الصحية لـ النجم العالمي ذا روك بعد إصابته بفيروس كورونا

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسجد الأمير حسن.. تحفة فنية أثرية في سوهاج..شاهد

بآلاف الدولارات.. تعرف على سعر ساعة محمد رمضان

مريضة تروي تفاصيل معاناتها بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا مرتين