رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول وحدة للأشعة التشخيصية البيطرية في صعيد مصر

افتتح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس ، وحدة الأشعة التشخيصية بالمستشفى البيطري التعليمي الجامعي ، والتي تعد الوحدة الأولى من نوعها على مستوى الصعيد والمتخصصة فى إجراء الأشعة التشخيصية الدقيقة للحالات المرضية الواردة للمستشفى من قرى ومحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والمتضمنة لجهاز DRGEM الكوري المتطور فى الأشعة والذي بلغت تكلفته الإجمالية مليون وربع جنيه،وهو ما يأتى استكمالا لدور الخدمي والمجتمعي وكذلك التعليمي والبحثي والذي تقدمه كلية الطب البيطري ومستشفاه الجامعي بمختلف تخصصاتها وأقسامها الطبية .





جاء ذلك بحضور الدكتورة مديحة درويش عميد الكلية ، والدكتور محمد سميكة رئيس قسم الجراحة والتخدير والأشعة ، والدكتور أحد فتحي محمد مدير عام المستشفى .

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وأشاد الدكتور طارق الجمال على الدور الهام والحيوي والذى تقوم به المستشفى البيطري التعليمى الجامعى والتى تعد أحد الصروح الطبية الضخمة بالجامعة والتى تضم 15 مبنى على ساحة إجمالية تبلغ 9 أفدنة ، فضلًا عن امتلاكها لنخبة من الكوادر الطبية المتميزة الذين يحرصون على تقديم خدمة طبية وعلاجية رائدة لكافة الحالات من شتى محافظات الصعيد وذلك بصورة تتناسب مع ما تملكه من إمكانيات متخصصة ودقيقة ، وفى هذا الشأن فقد حرص رئيس الجامعة على التأكيد حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لكلية الطب البيطرى وهو ما تم مؤخرًا باستحداث 5 اقسام علمية جديدة ، فضلًا عن تطوير المعامل والمختبرات الطبية بالجامعة وذلك ليناسب طبية الخدمة المقدمة بها .

ومن جانبها فقد أعربت الدكتور مديحة درويش عن امتنانها لإدارة الجامعة وما توفره من دعم ورعاية لكافة أنشطة الكلية العلمية والعملية وهو ما أنعكسه أثره أخيرًا فى إنشاء وحدة الأشعة التشخيصية بذلك المستوى من التقدم والتى من المقرر ان تسهم فى الارتقاء بالخدمة الطبية البيطرية المقدمة بالمستشفى ، وكذلك فى خدمة البحث العلمى من خلال الأبحاث العلمية لطلاب الدراسات العليا بالإضافة إلى خدمة العملية التعليمية للطلاب حيث يتم فيها تدريس مادة التخدير والأشعة لطلاب المستوى الثالث بالكلية .

وحول تفاصيل الجهاز فقد كشف الدكتور محمد سميكة ان الجهاز الجديد مصحوب بجازين أحدهما للتحميض prima T 2 والآخر جهاز طابعة أفلام ليزر ، والذى يستخدم لإظهار جميع أجزاء الجسم فى الخيول والمجترات والحيوانات المنزلية ،وتشخيص أنواع الكسور فى الحيوانات المختلفة وخاصة الخيول ، تشخيص إصابات المفاصل وإظهار الزوائد العظمية على العظام ، إظهار الأجسام الغريبة الى تبتلعها الأبقار والجاموس وخاصة المعدنية منها كالإبر والمسامير ، تشخيص الإصابات الناتجة عن ابتلاع الأجسام الغريبة مثل التهاب الشبكة والتهاب التامور وكذلك فتق الحجاب الحاجز الوخذى فى الأبقار والجاموس ، إظهار الأجسام الغريبة التى تؤدى إلى انسداد المعدة والأمعاء فى الأدوات المنزلية ، تشخيص إصابات الجهاز البولي والغدد اللعابية والعديد من الأجهزة والأعضاء وذلك بعد حقنها بالصبغات المخصصة لكل جهاز فى الجسم ، متابعة نمو العظام فى الحيوانات المختلفة .



