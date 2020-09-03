جمعية أورمان الغربية تتبرع بأجهزة طبية ومستلزمات لمستشفى الحميات لمواجهة كورونا بطنطا

أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة الغربية اليوم التبرع بمجموعة من المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية لمستشفى حميات طنطا وذلك لمساعدتهم في مواجهة فيروس كورونا.





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من جانبه صرح الدكتور عبد الخالق عبد العظيم مدير الجمعية بالغربية أن الجمعية تبرعت بـ٢٠٠ لتر كحول طبي ٧٠٪ و٣٠٠ علبة جوانتي طبي و١٠٠٠ ماسك طبي وجهاز رسم قلب لصالح المرضى والأسر الأكثر احتياجا.

من جانبه أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتبرع الجمعية وقال إن الدور الذي تقوم به الجمعيات الاهلية وجمعيات المجتمع المدني هام جدا في مواجهة وانتشار الفيروس ومساعدة أجهزة الدولة في منع تفشي الموجة الثانية منه خلال الفترة المقبلة.





كما وجه محافظ الغربية فى تعليماته الى المحاسبه أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لرعاية الأسر الأكثر احتياجا فى الوقت الحالي.