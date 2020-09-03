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محافظات

محافظ الوادي الجديد يفتتح السوق الحضاري بمركز الفرافرة.. صور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:55 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته اليوم بمركز الفرافرة يرافقه المهندس يوسف مرزوق رئيس المركز، السوق الحضاري الجديد الذي تم إنشاؤه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائي على مساحة 2456 م2.

ووجه الزملوط بتنويع أنشطة السوق والخدمات المعروضة به وفقًا لأولوية الأنشطة المطلوبة والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين. هذا وتبلغ تكلفة إنشاء السوق ٣.٨ مليون جنيه ويضم ٣٢ وحدة تجارية سيتم طرحها للشباب من أبناء المركز.

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كما أجرى المحافظ، جولة تفقدية لعدد من المواقع والمشروعات بمركز الفرافرة، وذلك للاطمئنان على معدلات التنفيذ ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تفقد إحدى مشروعات الاستثمار الزراعي المقام على مساحة ١٧ ألف فدان لزراعة أصناف النخيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع كالمجدول والزغلول والحياني وغيرها.

يذكر أنه سيتم توزيع المحلات بالسوق الحضاري للشباب وفقًا لأولوية الأنشطة المطلوبة والتي تخدم قطاع كبير من المواطنين.

محافظ الوادي الجديد يفتتح السوق الحضاري بمركز الفرافرة.. صور
محافظ الوادي الجديد يفتتح السوق الحضاري بمركز الفرافرة.. صور
محافظ الوادي الجديد يفتتح السوق الحضاري بمركز الفرافرة.. صور
محافظ الوادي الجديد يفتتح السوق الحضاري بمركز الفرافرة.. صور
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