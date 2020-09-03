فحص 3910 أطفال بالمنيا ضمن مبادرة السمعيات خلال شهر أغسطس

اعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، أن وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكافة مراكز المحافظة ، تواصل توقيع الكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة ، ضمن مبادرة السمعيات وهي إحدى المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .





اوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 3910 أطفال حديثي الولادة خلال شهر اغسطس الماضي.





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وأكد وكيل الوزارة، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وجه الإدارات الصحية بالمنيا، بضرورة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والعمل فى منظومة عمل متكاملة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية .



