استفزاز لليونان.. وزير الدفاع التركي يحلق فوق بحر إيجه بطائرة إف-16.. شاهد

نشرت وسائل إعلام تركية، عدة صور لتحليق وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، فوق بحر إيجه بطائرة إف-16.





وذكرت وكالة "الأناضول"، أن أكار، أجرى، اليوم الخميس، جولة على متن طائرة "إف-16" فوق بحر إيجه، ومر فوق مضيق "جناق قلعة" وألقى التحية على نصب الشهداء.





يذكر أن هناك توترا بين تركيا واليونان، بسبب انتهاكات أنقرة في بحر إيجه الذي يتنازع البلدان منذ عقود عليه.





وتدهور الوضع بين البلدين الجارين عقب نشر أنقرة سفينة المسح الزلزالي عروج ريس قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، جنوب شرق بحر إيجه، المنطقة التي تتمتع بثراء احتياطات الغاز.





وردا على ذلك، أرسلت أثينا أسطولها البحري إلى المنطقة، داعية أنقرة "للانسحاب من الجرف القاري اليوناني" ووقف أنشطتها الاستفزازية في المتوسط.