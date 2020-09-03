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أخبار البلد

غادة البياع: تمويل التنمية فى أفريقيا يعتمد بنسبة 88% على مصادر خارجية.. صور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:46 م
د غادة البياع أستاذ
د غادة البياع أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية
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حوار : أمينة الدسوقى - تصوير : عز حسين

قالت الدكتورة غادة البياع أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، إن المشكلات الأساسية التى تحدث لدول أفريقيا جراء الأزمات، نتيجة ارتباط تلك الدول بالاقتصادات العالمية واعتماد تمويل التنمية فى الداخل على المصادر الخارجية بنسبة  ٨٨% ، لافتة إلى أن المصادر الداخلية مثل الضرائب لا تمثل 17% من دخل دول القارة.


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وتابعت البياع خلال ندوة صدى البلد حول تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد أفريقيا -ستنشر لاحقا- ، أن انغلاق الاقتصاد نتيجة فيروس كورونا قلل من أرباح الشركات وبالتالي انخفاض الضرائب فضلا عن انخفاض الإدخار المحلي والذي لاتتعدى نسبته 5%، مؤكدة أن تمويل التنمية معتمد على مصادر الخارجية مثل الصادرات الأفريقية والتى هى فى أساسها منتجات أولية ترتبط بالأسعار العالمية.


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وأشارت أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، إلى أن انهيار أسعار النفط فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كفيل بالتأثير على تمويل التنمية فى أفريقيا، قائلة إن: "أفريقيا شهدت أزمة فى 2008 وهى انخفاض أسعار النفط أثرت بشكل كبير وخاصة الدولة التى تعتمد على الصادرات النفطية مثل نيجيريا".


وحول إمكانية تعرض دول أفريقيا لانهيار اقتصادي فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا أوضحت البياع أن هذا الأمر يعتمد على رد فعل الدول الأفريقية  سواء على المستوى الإقليمي المتمثل فى الاتحاد الأفريقي  والمنظمات الاقتصادية أو المستوي المحلي، مشيرة إلى أن دول القارة عليها أن تأخذ فى الاعتبار أشياء كثيرة أهمها فكرة الفقراء والمهمشين وخاصة أنهم أكثر الفئات المعرضة إلى أزمات اقتصادية وفكرة الحماية الاجتماعية، فضلا عن انحسار فكرة اعتماد الاقتصاد وخطط التنمية على التصدير ويكون هناك فكرة التصنيع والاعتماد على الداخل.


وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى أن شمال إفريقيا وضعها أفضل قليلا على دول جنوب الصحراء، إلا أن دول أفريقيا كافة معتمدة على تصدير المواد الأولية، لذلك يجب عليها أن تدخل فى فكرة التنوع الاقتصادي وليس تصدير مواد خام.

غادة البياع: تمويل التنمية فى أفريقيا يعتمد بنسبة 88% على مصادر خارجية.. صور
غادة البياع: تمويل التنمية فى أفريقيا يعتمد بنسبة 88% على مصادر خارجية.. صور
غادة البياع: تمويل التنمية فى أفريقيا يعتمد بنسبة 88% على مصادر خارجية.. صور
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