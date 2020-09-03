بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف وهيئة محو الأمية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته رقم187، علي توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، لمحو الأمية داخل المحافظة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس .
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وأكد رئيس الجامعة أن قضية الأمية تعد أحد أهم القضايا التي تعوق عملية التنمية في مصر لذا أصبحت الحاجة ملحة للاعتماد علي الشباب للقضاء عليها، حيث يتم تنفيذ المشروع من خلالهم لمحو الأمية في القري والأحياء ومراكز المحافظة تحت إشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للإعلان عن آليات فتح فصول محو الأمية ومتابعة المتخرجين من الفصول ومساعدتهم في الالتحاق بالتعليم النظامي .
وأضاف الدكتور منصور أن الجامعة سوف تمنح المشاركين في هذا المشروع بعض الحوافز طبقا للإمكانات المتاحة .