بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف وهيئة محو الأمية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس

عن موافقة مجلس الجامعة في جلسته رقم187، علي توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، لمحو الأمية داخل المحافظة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس .