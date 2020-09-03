بكري: المهندسون المرتشون ورؤساء الأحياء سبب مخالفات البناء.. فيديو





وأشاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه من الصعب أن يكون سعر المتر بالمناطق الفقيرة 2000 جنيه أو أكثر، مشيرا إلى أن المواطنين لا يستطيعون توفير المبالغ الكبيرة في تلك المناطق.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح وهو تنفيذ القانون وعدم البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن الرئيس شعر بأن هناك استهتارا بالقوانين وخاصة البناء على الأرض الزراعية.





وأردف بكري: اتمنى من جهات التنفيذ مراعاه ان هناك أسرا بتلك المناطق والإحساس بالمسئولية الإجتماعية ومن معه تصالح أن يتم التأني والتأكد قبل تنفيذ أي شئ.





وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار أن المهندسين المرتشين ورؤساء الأحياء الفاسدين الذين أعطوا بناء مخالفا سبب ازمة مخالفات البناء، معلقا "متشحنوش الناس بغلطاتكم".

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إنه يجب على المحافظين مراعاه الطبقة الفقيرة وتخفيض سعر المتر للتصالح في المخالفات بالمناطق الفقيرة.