AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بكري: المهندسون المرتشون ورؤساء الأحياء سبب مخالفات البناء.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:16 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
Advertisements
محمود محسن
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إنه يجب على المحافظين مراعاه الطبقة الفقيرة وتخفيض سعر المتر للتصالح في المخالفات بالمناطق الفقيرة.

وأشاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه من الصعب أن يكون سعر المتر بالمناطق الفقيرة 2000 جنيه أو أكثر، مشيرا إلى أن المواطنين لا يستطيعون توفير المبالغ الكبيرة في تلك المناطق.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح وهو تنفيذ القانون وعدم البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن الرئيس شعر بأن هناك استهتارا بالقوانين وخاصة البناء على الأرض الزراعية.

وأردف بكري: اتمنى من جهات التنفيذ مراعاه ان هناك أسرا بتلك المناطق والإحساس بالمسئولية الإجتماعية ومن معه تصالح أن يتم التأني والتأكد قبل تنفيذ أي شئ.

وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار أن المهندسين المرتشين ورؤساء الأحياء الفاسدين الذين أعطوا بناء مخالفا سبب ازمة مخالفات البناء، معلقا "متشحنوش الناس بغلطاتكم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس لجنة الإسكان: 30 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء من أصل 3 ملايين.. فيديو

قانوني | اتحاد شاغلي غرب الجولف: السور أقيم بإشراف جهاز القاهرة الجديدة

مصطفى بكري: الرئيس السيسي لا يجامل ودائما يحتكم إلى القانون.. فيديو

بكرى: قيمة التصالح فى مخالفات البناء لا تزيد عن 2000 جنيه للمتر المسطح.. فيديو

مصطفى بكري: مجلس الشيوخ مهمته كبيرة.. فيديو

بكري يناشد وزير التعليم العالي بحل مشكلة طلاب الثانوية العامة المصريين بالكويت.. فيديو

ترشيحاتنا

تركيا تتحدي الجميع: لو تجمع العالم لن يتمكن من إبعادنا

اجتماع طارئ للمجلس الأعلى لإطلاق 10 جامعات أهلية تتبع الحكومية

فايلر محتاس .. 11 لاعبا يغبيون عن الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

وزير التعليم العالي: تطبيق نظام اليوم الكامل في العام الدراسي المقبل

توأم روحى يحقق إيرادات 267 ألف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

بسبب السرعة الزائدة.. ملاكي تهشم 4 سيارات بالمقطم.. صور

تعقيم ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك.. صور